TUMI ET McLAREN COLLABORENT POUR CÉLÉBRER LES SIX DÉCENNIES D'EXISTENCE DE McLAREN AVEC LE LANCEMENT DE LA COLLECTION DU 60e ANNIVERSAIRE METTANT EN VEDETTE LANDO NORRIS





Chaque pièce de la collection en édition limitée s'inscrit dans l'histoire de la célèbre équipe d'élite de course automobile et du fabricant de supervoitures de luxe à travers des éléments de conception inspirés de la route et la piste de course

Images à haute résolution de la campagne ICI

NEW YORK, 13 avril 2023 /CNW/ -- TUMI , la marque de renommée internationale dans le domaine du voyage et du style de vie, a lancé aujourd'hui sa collection du 60e anniversaire TUMI | McLaren pour célébrer les six décennies d'existence de l'équipe d'élite de sport automobile et du fabricant de supervoiture de luxe McLaren. La collection a été dévoilée à l'occasion du dernier volet de la campagne de la marque pour le printemps 2023, intitulée « Unpack Tomorrow », mettant en vedette un membre de l'équipe TUMI et McLaren, le pilote de Formule 1 Lando Norris .

« Les deux marques sont enracinées dans la création de produits de luxe performants de classe mondiale, et ont une véritable compréhension de la façon dont la technologie et la fonctionnalité coïncident. Les synergies entre TUMI et McLaren sont indéniables, a déclaré le directeur créatif de TUMI, Victor Sanz. Nous sommes ravis d'avoir collaboré à cette collection avec McLaren, qui utilise sa fameuse couleur papaye et combine des matériaux modernes et légers pour créer des bagages, des sacs et des accessoires qui célèbrent le 60e anniversaire de la marque. »

La collaboration commémorative entre TUMI et McLaren continuera d'intégrer harmonieusement la mode, le style de vie et la technologie à ses nouveautés saisonnières grâce à une combinaison de technologies de pointe, d'innovation et d'excellence en matière de conception.

Conçue pour répondre aux besoins des pionniers, des voyageurs et des aventuriers en déplacement, la collection offre une gamme de styles en édition limitée dans la palette de couleurs signature de McLaren, y compris le sac à dos Velocity, le bagage de cabine extensible à 4 roues Aero International et la courroie Torque, qu'on peut voir dans les photos de la campagne « Unpack Tomorrow » mettant en vedette Lando. La nouvelle collection a été officiellement lancée aujourd'hui, le 13 avril, et est maintenant disponible dans les magasins de TUMI du monde entier et sur TUMI.com .

« Avec TUMI, nous voulions tirer parti du succès de nos collections de base et de fibres de carbone avec une capsule en édition limitée spécialement conçue pour célébrer les soixante ans de McLaren, a déclaré Goran Ozbolt, concepteur en chef de McLaren Automotive. Cette édition d'articles de voyage de luxe célèbre également la passion de notre fondateur, Bruce McLaren, son regard tourné vers l'avenir et sa volonté de repousser les limites et d'associer une fonctionnalité pratique à un langage de conception moderne qui reflète la philosophie des deux entreprises. »

Le volet de la campagne « Unpack Tomorrow » consacré à Lando, qui fait suite à celui des autres membres de l'équipe de TUMI, Richarlison de Andrade et Reneé Rapp, présente le pilote vedette dans un court-métrage sur ses voyages, mettant en vedette la supervoiture hybride McLaren Artura et les façons dont la performance de son sac TUMI correspond à la sienne.

La vidéo de campagne du pilote de Formule 1 réintroduit des succès de vente de la collection de base TUMI | McLaren que la marque a relancée cette saison, prolongeant la célébration de l'anniversaire spécial de McLaren et le partenariat continu entre les deux marques de portée internationales dans le domaine du voyage, du style de vie et de l'automobile de luxe.

En plus du lancement de la collection du 60e anniversaire, TUMI intensifiera son partenariat avec McLaren dans le cadre d'une série de contenus mondiaux déployée lors des principaux Grand Prix comprenant de multiples tactiques de mobilisation communautaire, la participation d'influenceurs talentueux et des remises de prix exclusifs.

À propos de TUMI?

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaires à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com.

Les logos TUMI et TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

À propos du groupe McLaren :

Il y a 60 ans, Bruce McLaren, un coureur automobile, ingénieur et visionnaire originaire de la Nouvelle-Zélande, a fondé l'équipe de course automobile du même nom en Angleterre, qui reste à ce jour l'une des meilleures marques au monde dans le domaine des sports motorisés. McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, 183 grands prix, l'Indianapolis 500 à trois reprises et les 24 heures du Mans dès sa première tentative. Dans les années 1960, Bruce a lui-même dévoilé la M6GT, la toute première supervoiture de McLaren, reflétant sa vision de produire les meilleures voitures au monde pour les pistes de course et les routes.

Le groupe McLaren est un chef de file mondial dans les domaines de l'automobile de luxe et du sport automobile de haut niveau, avec un intérêt particulier pour ses activités liées aux supervoitures et à la course automobile. Fondé en 1963 par le coureur, ingénieur et entrepreneur Bruce McLaren, le groupe est formé de McLaren Automotive, qui fabrique à la main des supervoitures légères, et d'une participation majoritaire dans McLaren Racing, une écurie qui participe au Championnat du monde de Formule 1 et au INDYCAR aux États-Unis. Le groupe a son siège social mondial à l'emblématique centre de technologie McLaren situé à Woking, Surrey, en Angleterre. Reconnue pour son innovation et son excellence technologique, McLaren est l'une des plus grandes entreprises indépendantes du Royaume-Uni.

