Appui à l'entrepreneuriat technologique innovant - Plus de 14,3 M$ octroyés à dix incubateurs et accélérateurs d'entreprises





QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des aides financières totalisant plus de 14,3 millions de dollars afin de soutenir dix incubateurs et accélérateurs1 d'entreprises au cours des trois prochaines années : l'ACET, le Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM), Continuums, District 3, l'Esplanade, le Groupe 3737, La base entrepreneuriale, LE CAMP, le MT Lab et Zù. Ces organismes ont été sélectionnés à la suite d'un appel de projets lancé en août 2022 dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les aides financières soutiendront une partie du fonctionnement de ces dix accélérateurs et incubateurs, dont les budgets d'exploitation représentent plus de 50 millions de dollars sur trois ans. Elles leur permettront, d'une part, de poursuivre leur mission première, soit l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, et, d'autre part, de bonifier leurs services pour accélérer la création et le développement des entreprises.

Au total, 32 dossiers ont été soumis lors de l'appel de projets. Ceux-ci ont été évalués par un comité d'experts issus notamment des milieux de l'investissement, de la recherche et de l'entrepreneuriat. L'excellence des incubateurs et des accélérateurs a été analysée selon différents critères : la qualité des services offerts, la nature et la portée des collaborations ainsi que la position stratégique au sein de l'écosystème québécois d'accompagnement des entreprises.

Citation :

« Les incubateurs et les accélérateurs jouent un rôle crucial dans l'essor de notre relève d'affaires. Il faut miser sur leur expertise pour accroître la compétitivité du Québec. Leur capacité à repérer les initiatives porteuses, à évaluer le potentiel de croissance et d'innovation ainsi qu'à mobiliser l'écosystème rend leurs interventions essentielles. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La SQRI 2 prévoit des crédits additionnels de 110 millions de dollars pour l'appui à l'entrepreneuriat technologique innovant.

prévoit des crédits additionnels de 110 millions de dollars pour l'appui à l'entrepreneuriat technologique innovant. Cette somme permettra notamment de soutenir des organismes dont la mission première consiste à offrir des services d'incubation et d'accélération aux entreprises technologiques innovantes.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

_________________________________________

1 La description des organismes et la répartition de l'aide financière sont présentées en annexe.

Annexe - Description des organismes et répartition de l'aide financière

Organisme Description Subvention ACET

(Université de Sherbrooke) L'ACET a pour mission d'identifier les projets innovateurs et à fort potentiel de succès, d'accompagner les entrepreneurs dans leur développement et de propulser les entreprises ayant une portée sociale positive. 1 500 000 $ Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal

(CEIM) Le CEIM a pour mission de soutenir les entrepreneurs et les porteurs de projets technologiques innovants en mettant à leur disposition un éventail complet de services d'accompagnement personnalisé. 1 500 000 $ Continuums Continuums mène des projets structurants en entrepreneuriat et en innovation ouverte auprès des villes, des territoires, des entreprises et d'autres organisations. 1 070 000 $ District 3

(Université Concordia)

District 3 crée et forme des équipes multidisciplinaires de jeunes pousses qui exploitent les nouvelles technologies pour fonder des entreprises d'envergure mondiale. 1 500 000 $ Groupe 3737 Le Groupe 3737 a pour mission de créer et de développer plus d'entreprises, d'emplois et de richesse au Canada par l'entremise de projets d'individus issus de la diversité ethnoculturelle. 1 500 000 $ La base entrepreneuriale (HEC Montréal) La mission de La base entrepreneuriale est d'inspirer et de propulser les prochains entrepreneurs technologiques du Québec grâce à une approche d'impact économique et sociétale centrée sur l'entrepreneur ainsi que sur le développement de son expertise et de son savoir-faire. 1 499 400 $ Esplanade L'Esplanade a pour mission de catalyser une communauté d'entrepreneurs, d'innovateurs et d'organisations, et de les accompagner pour accroître leur portée et pérenniser leurs projets. 1 500 000 $ LE CAMP

(Québec International) LE CAMP accompagne les entreprises innovantes d'ici et d'ailleurs de l'idéation jusqu'à la croissance afin de les propulser vers des succès d'affaires de classe mondiale. 1 500 000 $ MT Lab

(UQAM) Premier incubateur-accélérateur d'innovations en tourisme, en culture et en divertissement en Amérique du Nord, le MT Lab a pour mission de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat dans ces domaines. 1 250 000 $ Zù Zù soutient et propulse les entrepreneurs créatifs qui utilisent la technologie pour développer des produits révolutionnant les industries créatives, en générant des projets innovants et des propriétés intellectuelles de classe mondiale. 1 500 000 $ Total

14?319?400 $

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 14:10 et diffusé par :