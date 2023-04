Viz.ai nommé au classement Forbes AI 50 des meilleures sociétés d'intelligence artificielle de 2023





Viz.ai, le leader de la détection des maladies et de la coordination intelligente des soins optimisées par l'IA, annonce aujourd'hui avoir été nommé au classement Forbes AI 50 de 2023 des startups privées d'intelligence artificielle (IA) les plus prometteuses au monde. C'est la 4e fois que Viz.ai est reconnu dans le classement Forbes AI 50.

« C'est pour nous un honneur d'être inclus dans le classement Forbes AI 50 de cette année et nous sommes fiers que la plateforme Viz soit reconnue mondialement pour sa valeur unique », déclare Chris Mansi, PDG de Viz.ai. « En tirant parti de la puissance de l'IA, notre plateforme répond aux besoins les plus urgents des soins de santé, contribuant à accélérer les soins aux patients en réduisant les retards systémiques entre des traitements qui sauvent des vies et les personnes qui en ont besoin. »

La liste Forbes AI 50 est une reconnaissance de premier plan pour les entreprises les plus transformatrices utilisant la technologie de l'IA pour l'amélioration du secteur commercial. Au cours des années précédentes, les soumissions étaient ouvertes uniquement à l'Amérique du Nord, mais pour la première fois cette année, les critères ont été élargis pour inclure les startups du monde entier avec près de 800 candidatures en 2023.

La plateforme Viz utilise l'IA pour détecter les maladies plus tôt, unifier la collaboration en matière de soins et éclairer les décisions critiques pour améliorer les résultats des patients. Sur la base de l'état suspecté d'un patient, la plateforme Viz alerte automatiquement l'équipe soignante pour accélérer le diagnostic et le démarrage d'un suivi et d'un traitement adaptés. Durant tout le travail clinique, des soins préhospitaliers jusqu'aux soins post-aigus, les prestataires de soins de santé peuvent directement connecter et évaluer l'imagerie haute-fidélité et l'information des patients en temps réel. La plateforme Viz couvre des domaines tels que la neurologie, la vascularisation, la cardiologie, la radiologie et la traumatologie.

Pour déterminer quelles entreprises seront reconnues dans le classement AI 50, Forbes, en partenariat avec Sequoia Capital et Meritech Capital, établit un panel de juges indépendants dotés d'une expertise approfondie dans le domaine de l'IA pour évaluer les principaux critères de chaque candidat, notamment les revenus, la croissance, la valorisation, les compétences du personnel et la force de l'application commerciale de l'IA de l'entreprise en question.

Viz.ai est la pionnière de l'utilisation des algorithmes d'IA et de l'apprentissage automatique pour accélérer le diagnostic et les soins, couvrant plus de 220 millions de personnes dans plus de 1 300 hôpitaux et systèmes de santé aux États-Unis et en Europe. Optimisée par l'IA, la plateforme Viz est une solution intelligente de coordination des soins qui permet de diagnostiquer davantage de patients atteints d'une maladie spécifique, d'éclairer les décisions critiques sur le lieu des soins, d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à l'amélioration des résultats. S'appuyant sur des données cliniques réelles, la plateforme Viz offre une valeur significative aux patients, aux prestataires de santé et aux entreprises pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Pour plus d'informations, visitez viz.ai.

