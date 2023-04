Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'innovation





QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Rencontre avec les chercheurs de Mila

« J'ai été très heureux de rencontrer, aujourd'hui, les gens de Mila, un organisme québécois reconnu mondialement pour ses recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Je remercie d'ailleurs le ministre pour son invitation et les personnes de Mila pour leur accueil.

Toutefois, les discussions que nous avons eues avec ces experts confirment qu'il est impératif que nous ayons une discussion publique nationale sur l'avenir de l'intelligence artificielle et sur les enjeux qui l'entourent. La CAQ doit faire preuve de transparence et permettre aux Québécois de voir, entendre et comprendre ce qu'implique le développement de cette technologie.

Le Québec est déjà un leader et une référence en la matière, il est essentiel de garder le cap et d'y faire contribuer les Québécois. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'innovation et député de Marguerite-Bourgeoys

