Sopra Steria s'associe à NVIDIA pour tirer pleinement parti du potentiel du metaverse industriel





PARIS, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce aujourd'hui rejoindre le réseau de partenaires NVIDIA Partner Network (NPN) en qualité de Solution Advisor Consultant. Cette collaboration permettra ainsi aux experts Sopra Steria d'étendre leurs usages en matière de réalité virtuelle, de 3D et de jumeaux numériques dans le metaverse.



Sopra Steria s'appuie sur la suite NVIDIA Omniversetm Enterprise, une plateforme évolutive et end-to-end permettant aux entreprises de développer des pipelines 3D personnalisés et de simuler à grande échelle des mondes virtuels physiquement réalistes, afin de développer des simulations virtuelles parfaitement synchronisées avec le monde réel, extrêmement fidèles à la réalité physique et basées sur l'Intelligence Artificielle. Au-delà de la performance technique, l'utilisation de NVIDIA Omniversetm Enterprise ouvre la possibilité de nouveaux cas d'usage et permet de collaborer autour d'un jumeau numérique ou digital twin au sein d'une entreprise et de son écosystème.

En effet, les entreprises industrielles souhaitent de plus en plus concevoir, simuler et optimiser en temps réel des produits, des équipements et des processus avant même leur mise en production. Sopra Steria accompagne donc ses clients pour leur permettre de réduire leurs cycles de production et améliorer leur efficience opérationnelle tout en intégrant des objectifs de développement durable dès la simulation.

« Sopra Steria s'appuyait déjà sur des solutions NVIDIA pour développer des cas d'usage d'Intelligence Artificielle afin d'accompagner nos clients tels qu'Alcatel Submarine Networks dans le cadre de notre 5G Design Center. Nous sommes fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape dans notre collaboration qui nous permet d'adresser les nouveaux besoins de nos clients en matière de metaverse industriel et de simulation 3D », explique David Maurange, Head of Digital Interaction & Metaverse chez Sopra Steria.

« Les jumeaux numériques aident à répondre aux défis les plus complexes dans les domaines de l'ingénierie, de la fabrication et de la recherche », ajoute Brian Harrison, Senior Director Omniverse Digital Twins chez NVIDIA. « Notre collaboration avec Sopra Steria permettra d'accélérer les innovations en matière d'automatisation, de numérisation et de développement durable en maximisant les performances, la conception et la productivité pour les entreprises grâce à leur transformation via les jumeaux numériques ».

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros en 2022.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

