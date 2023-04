Le ministre Blair présente les investissements du budget fédéral à Sault Ste. Marie





SAULT STE. MARIE, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, visitera le City Meat Market, à Sault Ste. Marie, pour présenter les investissements du budget et répondre aux questions des médias.

Il sera accompagné de Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie.

Date

Jeudi 13 avril 2023

Heure

9 h (HAE)

Lieu

City Meat Market

814, rue Queen Est

Sault Ste. Marie (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 09:11 et diffusé par :