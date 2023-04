Clean Core et les Laboratoires Nucléaires Canadiens signent un partenariat stratégique pour le développement de combustible nucléaire avancé





CHICAGO et CHALK RIVER, Ontario, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) et Clean Core Thorium Energy (« Clean Core ») ont signé un protocole d'entente (PE) pour poursuivre le développement et le déploiement du combustible nucléaire avancé de Clean Core, appelé « combustible ANEEL ». Ce partenariat stratégique crée un cadre au sein duquel les LNC soutiendront les activités essentielles de Clean Core, y compris la R et D, et l'octroi de licences.



La technologie du combustible ANEEL, propriété de Clean Core, s'appuie sur le thorium et l'uranium faiblement enrichi à haute teneur (High Assay Low Enriched Uranium, HALEU). Elle vise à améliorer la rentabilité et la sûreté des réacteurs CANDU et des réacteurs à eau lourde pressurisée (RELP) partout dans le monde, tout en augmentant la résistance à la prolifération et en réduisant la quantité de déchets. « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Clean Core pour le développement et le déploiement de sa technologie de combustible nucléaire avancé. Celle-ci permettra d'améliorer les performances et la rentabilité des réacteurs dans le monde entier », a déclaré Jeff Griffin, vice-président des sciences et de la technologie chez les LNC.

Clean Core prévoit que lorsque la commercialisation du combustible ANEEL sera finalisée en 2025, il offrira aux réacteurs RELP existants à travers le monde, des avantages inédits en matière de performances et de coûts. « Notre partenariat stratégique avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens contribuera à accélérer la commercialisation de notre combustible ANEEL, qui a le potentiel de rendre les réacteurs plus propres, plus rentables et d'améliorer encore la sûreté », a déclaré Mehul Shah, président-directeur général de Clean Core. « Cette alliance avec les LNC pour la mise au point du combustible ANEEL et les recherches que nous menons en collaboration avec nos partenaires aux États-Unis constituent un puissant effort commun pour propulser le combustible ANEEL vers la maturité commerciale. »

En tant que laboratoires nucléaires nationaux du Canada, les LNC travaillent pour le gouvernement du Canada et l'industrie nucléaire en fournissant des produits et des services nucléaires novateurs, une responsabilité qui comprend le soutien à l'exploitation sûre et fiable du parc nucléaire du Canada. Ces travaux sont effectués aux laboratoires de Chalk River que les LNC exploitent pour le compte d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL). Ils abritent un large éventail d'installations et d'expertise technique uniques, notamment dans le domaine des combustibles avancés, de la physique des réacteurs, de la thermodynamique et de la science des matériaux.

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos de Clean Core Thorium Energy

Fondée en 2017, Clean Core a développé le combustible ANEEL (Advanced Nuclear Energy for Enriched Life), en instance de brevet et utilisable très prochainement dans les réacteurs RELP/CANDU à l'échelle mondiale. Le réacteur d'essai de type avancé de l'Idaho National Laboratory du département américain de l'Énergie (DOE) effectue actuellement des travaux sur le combustible ANEEL portant sur son irradiation à haute combustion nucléaire et sa qualification à des fins de commercialisation. Ensuite, Clean Core envisage d'effectuer une démonstration d'irradiation du combustible ANEEL dans un réacteur CANDU/RELP commercial, après avoir obtenu l'autorisation réglementaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://cleancore.energy .

Personne à contacter chez Clean Core :

Pour les médias : Stephen Dyke

(678) 365-1756 ou [email protected]

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d'entreprise

1-866-886-2325

