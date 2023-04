Tom Cameron devient le nouveau directeur des recettes d'OverIT





BOSTON, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- OverIT, fournisseur de logiciels de gestion des services sur le terrain, a annoncé la nomination de Tom Cameron au poste de directeur des recettes, sous la responsabilité de Paolo Bergamo, PDG et président du conseil d'administration d'OverIT.

M. Cameron rejoint OverIT à un tournant stratégique de l'histoire de l'entreprise et possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des logiciels B2B, où il a occupé divers postes importants et de direction, notamment en tant que vice-président des ventes d'Autodesk, directeur des recettes de Cloudwords et de Lifesize, et PDG de Dash Energy.

Dans le cadre de ses fonctions chez OverIT, il supervisera les ventes de bout en bout et l'organisation de la mise sur le marché, et jouera un rôle essentiel dans l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, l'amélioration de l'efficacité des ventes et la mise en place d'une structure permettant d'obtenir des résultats commerciaux pour le réseau de partenaires d'OverIT.

« Tom fait bénéficier OverIT de son expérience considérable dans la vente de technologies d'entreprise et de produits SaaS (Software-as-a-Service, logiciel en tant que service) B2B. Il possède un leadership exceptionnel et de compétences commerciales essentielles, ce qui fait de lui une ressource parfaite pour la forte croissance que nous entreprenons, a déclaré M. Bergamo, PDG et président du conseil d'administration d'OverIT. Nous avons la chance que Tom rejoigne notre équipe et nous sommes impatients de continuer à offrir une valeur et des résultats sans précédent à nos clients et à nos partenaires. »

« Je suis ravi de rejoindre OverIT à ce stade de son développement. L'entreprise jouit d'une très grande reconnaissance de la part des sociétés de conseil et d'expertise en technologies de l'information, ainsi que d'une rétention et d'une satisfaction de la clientèle inégalées, a commenté Tom Cameron. Je suis honoré d'avoir eu la possibilité de diriger cette entreprise. Nous occupons une position de choix sur ce marché, avec une société de services professionnels de premier ordre qui tire le meilleur parti de ses 20 ans d'expertise dans ce secteur. Cette position, associée à notre offre SAAS unique, offre à notre entreprise de formidables possibilités de développer rapidement ce marché, en tirant parti d'une solide plateforme FSM, d'une profonde expertise du secteur, de capacités innovantes, telles que le système d'information géographique, la collaboration sur le terrain et la réalité augmentée, sans parler d'une importante clientèle. »

OverIT , soutenue par Bain Capital et NB Renaissance, est une entreprise multinationale qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain. La société est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et de consultation comme un fournisseur de premier plan dans les secteurs du FSM et de la réalité augmentée, en raison de son offre de produits et de son expertise approfondie du secteur. OverIT compte plus de 300 clients dans plus de 30 pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740678/OverIT_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 02:25 et diffusé par :