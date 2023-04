AVIS DE CONVOCATION - Agriculture sous pression : dévoilement d'un sondage inédit sur le contexte économique difficile et ses conséquences sur les entreprises agricoles du Québec





LONGUEUIL, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - L'inflation, l'augmentation fulgurante des coûts de production et la hausse importante et rapide des taux d'intérêt plombent de plus en plus la rentabilité d'un nombre grandissant d'entreprises agricoles au Québec.

À l'heure actuelle, de plus en plus de productrices et de producteurs se demandent comment ils pourront sortir indemnes de ce contexte économique exceptionnellement défavorable. Certains se demandent même si céder l'entreprise à une relève apparentée est réellement souhaitable. Plusieurs jeunes de la relève, de leur côté, reportent indéfiniment leurs projets.

En mars dernier, l'Union des producteurs agricoles (UPA) a documenté l'ampleur des difficultés vécues sur le terrain au moyen d'un sondage confidentiel auprès des productrices et des producteurs. Les résultats de ce coup de sonde particulièrement éclairant sur le contexte économique difficile et ses conséquences immédiates et à venir sur les productrices et producteurs agricoles du Québec seront dévoilés à l'occasion d'une conférence de presse le mercredi 12 avril prochain.

Quoi : Conférence de presse de l'UPA sur le contexte économique difficile et ses conséquences immédiates et à venir sur les productrices et producteurs agricoles du Québec



Quand: Mercredi 12 avril, de 9 h à 10 h



Qui : Martin Caron, président général de l'UPA

Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec

Jean-Thomas Maltais, président des Producteurs de bovins du Québec

Pascal Rheault, président de la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue

Catherine Lefebvre, présidente de l'Association des producteurs maraîchers du Québec



Où : Salle du conseil général, Maison de l'UPA 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil Une confirmation de votre participation auprès de M. Maxim Labrecque serait appréciée : [email protected]

SOURCE Union des producteurs agricoles

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 14:22 et diffusé par :