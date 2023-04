Le premier ministre annonce un soutien accru pour l'Ukraine





TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a tenu une rencontre avec le premier ministre de l'Ukraine, Denys Shmyhal, durant laquelle il a réitéré la solidarité et l'appui du Canada à l'égard de l'Ukraine, qui continue à se défendre contre l'invasion brutale et à grande échelle menée par la Russie.

Au cours de la visite, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada fournira à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire provenant de la société Colt Canada.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé que le Canada avait versé un prêt de 2,4 milliards de dollars au gouvernement ukrainien pour soutenir des services essentiels comme le versement des pensions, l'achat de carburant et la restauration de l'infrastructure énergétique endommagée. Ce financement, annoncé dans le Budget 2023, porte à plus de 8 milliards de dollars l'engagement total du Canada envers l'Ukraine depuis le début de l'invasion illégale et à grande échelle menée par la Russie.

Durant la visite, les dirigeants se sont concentrés sur les efforts de reconstruction de l'Ukraine, notamment en accueillant des chefs d'entreprise canadiens afin de discuter des possibilités de commerce et d'investissement du Canada en Ukraine, en particulier du rôle essentiel que les investissements du secteur privé seront appelés à jouer dans la reconstruction à long terme de l'Ukraine.

Afin de resserrer nos liens commerciaux et de soutenir la relance économique de l'Ukraine, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Shmyhal ont signé une déclaration conjointe sur la conclusion des négociations entourant la modernisation de l'Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU) et souligné la nécessité d'achever les processus liés à sa mise en oeuvre le plus rapidement possible. La modernisation de l'ALECU favorise la sécurité, la stabilité et le développement économique à long terme de l'Ukraine, ainsi que la création de bons emplois pour la classe moyenne ici, au Canada.

Le Canada et l'Ukraine ont signé un accord bilatéral sur la mobilité des jeunes, dont les jeunes des deux pays pourront profiter lorsque les voyages en Ukraine redeviendront sécuritaires. Cet accord permet de resserrer les liens étroits qui unissent nos populations et nos deux pays. Il offrira aux jeunes de nouvelles occasions de travail et de voyage, y compris la possibilité pour les jeunes Canadiens de participer à la reconstruction de l'Ukraine une fois que la Russie aura retiré ses forces du pays.

Pour maintenir la pression sur le régime russe, le premier ministre Trudeau a annoncé l'imposition de nouvelles sanctions visant 14 personnes et 34 entités russes complices de la guerre menée en Ukraine par la Russie, parmi lesquelles figurent plusieurs cibles de sécurité liées au groupe Wagner et au secteur de l'aviation russe. De plus, afin d'accentuer la pression sur les complices de Poutine au Bélarus, le premier ministre a annoncé la mise en place de sanctions supplémentaires à l'encontre de neuf entités liées au secteur financier de ce pays.

Pendant la visite du premier ministre Shmyhal au Canada, la société Cameco, dont le siège est à Saskatoon, de même que la société d'État ukrainienne Energoatom ont signé un important contrat d'approvisionnement en vertu duquel Cameco fournira l'uranium nécessaire pour répondre aux besoins en combustible nucléaire de l'Ukraine jusqu'en 2035. Ce contrat d'approvisionnement, qui donne suite à l'entente de partenariat signée plus tôt cette année, aidera l'Ukraine à maintenir son alimentation en électricité tout en créant et en soutenant de bons emplois pour la classe moyenne ici, au Canada.

Le premier ministre Trudeau a réitéré au premier ministre Shmyhal la volonté du Canada de rester solidaire de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.

« Le Canada demeure inébranlable dans sa volonté d'apporter du soutien à l'Ukraine et d'aider les Ukrainiens à défendre leur souveraineté, l'intégrité de leur territoire et leur indépendance. Je suis extrêmement heureux d'accueillir le premier ministre Shmyhal au Canada et de travailler directement avec lui pour continuer à déployer tous les efforts possibles en vue d'aider les Ukrainiens, de resserrer nos liens, de promouvoir notre vision commune d'un avenir pacifique et sécuritaire et de créer des opportunités économiques pour la population de nos deux pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre était accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland , de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , et de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand .

, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie , et de la ministre de la Défense nationale, . Depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions contre plus de 2 400 personnes et entités en Russie, au Bélarus et en Ukraine . Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et partenaires du Canada.

. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et partenaires du Canada. Depuis janvier 2022, le Canada a versé plus de 8 milliards de dollars pour soutenir l' Ukraine , notamment sous forme d'aide financière, militaire, humanitaire et en matière de développement et d'immigration.

, notamment sous forme d'aide financière, militaire, humanitaire et en matière de développement et d'immigration. Ce soutien comprend :

une aide financière de plus de 5 milliards de dollars;



un soutien militaire de plus d'un milliard de dollars;



une aide humanitaire de 352,5 millions de dollars;



une aide au développement de 127 millions de dollars;



une aide à la sécurité et à la stabilisation de plus de 102 millions de dollars.

La nouvelle aide militaire consiste en l'envoi de 21 000 fusils d'assaut de calibre 5,56 mm, de 38 mitrailleuses de calibre 7,62 mm et de plus de 2,4 millions de munitions pour ces armes ainsi que pour les armes légères déjà utilisées par les forces armées ukrainiennes. Ce don est réalisé à partir des fonds restants des différentes enveloppes de financement du gouvernement du Canada pour l'assistance militaire à l' Ukraine .

. Les Forces armées canadiennes soutiennent les forces armées ukrainiennes au Royaume-Uni et en Pologne dans le cadre de l'opération UNIFIER, offrant à ces dernières une formation leur permettant d'acquérir diverses compétences militaires. De 2015 à 2023, le Canada a formé plus de 36 000 membres des forces de sécurité de l' Ukraine dans le cadre de l'opération UNIFIER.

dans le cadre de l'opération UNIFIER. Les Forces armées canadiennes contribuent à l'acheminement de l'aide militaire destinée à l' Ukraine depuis le Canada et au nom de nos alliés et partenaires. Elles ont notamment transporté plus de huit millions de livres de dons militaires depuis mars 2022.

depuis le Canada et au nom de nos alliés et partenaires. Elles ont notamment transporté plus de huit millions de livres de dons militaires depuis mars 2022. Depuis février 2022, le Canada a fourni une aide militaire de plus d'un milliard de dollars à l' Ukraine . À ce jour, cette aide comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, un système national de missiles surface-air perfectionné (NASAMS) et ses munitions, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et leurs munitions, des drones équipés de caméras à haute résolution et des vêtements d'hiver, entre autres.

. À ce jour, cette aide comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, un système national de missiles surface-air perfectionné (NASAMS) et ses munitions, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et leurs munitions, des drones équipés de caméras à haute résolution et des vêtements d'hiver, entre autres. Le Canada aide les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada, et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi. Depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, le Canada a accueilli plus de 139 000 Ukrainiens.

aide les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada, et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi. Depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, le Canada a accueilli plus de 139 000 Ukrainiens. En 2022, le commerce bilatéral entre le Canada et l' Ukraine totalisait 421,6 millions de dollars. Il s'agit d'une baisse légère par rapport à 2021, lorsqu'il s'était chiffré à 447,3 millions de dollars. Cette baisse est en grande partie attribuable à l'invasion russe. En 2022, les exportations de marchandises du Canada vers l' Ukraine se sont élevées à 150,2 millions de dollars, et les importations de marchandises en provenance de l' Ukraine , à 271,3 millions de dollars.

