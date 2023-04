Célébrer le leadership mondial du Canada en matière d'accès aux biosimilaires





TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - Suite à la récente mise en oeuvre de nouvelles politiques en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Yukon, près de 96 % des Canadiens vivent maintenant dans des administrations où l'accès aux produits biosimilaires est élargi.

Le Forum canadien des biosimilaires félicite l'incroyable alliance de décideurs, de cliniciens, de défenseurs des droits des patients et de chercheurs qui ont travaillé sans relâche d'un bout à l'autre du pays pour atteindre ce jalon, et dont l'effort collectif a fait du Canada l'un des chefs de file mondiaux en matière de produits biosimilaires.

Sous l'impulsion de la Colombie-Britannique, les provinces canadiennes doivent être félicitées pour avoir conçu et mis en oeuvre des politiques efficaces visant à élargir l'accès aux biosimilaires dans l'ensemble du pays. - Karine Matteau, membre du Conseil du Forum et Vice-présidente, Engagement clients à Sandoz Canada.

Depuis 2019, les gouvernements du Canada ont successivement adopté des politiques visionnaires visant à accroître l'utilisation des biosimilaires. Le résultat? Davantage de patients bénéficient d'un meilleur accès à des médicaments plus transformateurs utilisés pour traiter davantage de maladies - et ce, à un coût nettement inférieur pour les systèmes de santé publiques à travers le Canada.

Les biosimilaires sont utilisés chaque jour pour traiter des milliers de patients atteints de cancer, de diabète, de polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies. Un meilleur accès aux biosimilaires signifie des soins plus durables pour les patients canadiens, aujourd'hui et à l'avenir. - Jeffrey Malawski, membre du Conseil du Forum et Directeur exécutif, Affaires externes et programme de soutien aux patients à Organon Canada.

Grâce à cette collaboration pancanadienne, des centaines de millions de dollars d'économies seront réalisées chaque année dans tout le pays, économies qui pourront être réinvesties pour accélérer l'accès à de nouveaux médicaments innovants si importants pour la santé des patients dans tout le pays. Avec l'arrivée attendue de nouveaux produits biosimilaires dans les années à venir, l'effort continu en vue de maintenir la place du Canada comme destination attrayante pour la mise au marché des biosimilaires ouvre des perspectives intéressantes pour réaliser encore plus d'économies.

Les biosimilaires offrent la même sécurité, la même qualité et la même efficacité que leurs homologues originaux. Ces produits ont déjà apporté une valeur considérable aux patients et aux médecins canadiens, et ces avantages ne feront qu'augmenter dans les années à venir. - Farah Jivraj, membre du Conseil du Forum et Chef, Accès au marché, politiques et relations avec les intervenants à Biogen Canada.

Grâce aux innovations incroyables dans le secteur pharmaceutique, les dépenses en produits biologiques ont triplé au Canada au cours des dix dernières années et représentent aujourd'hui plus d'un tiers des coûts pharmaceutiques totaux. Alors que les brevets de ces médicaments innovants arrivent à expiration, les responsables du système de santé canadien ont pris des mesures décisives non seulement pour gérer ces coûts croissants, mais aussi pour garantir les ressources nécessaires à la mise à disposition de nouvelles thérapies pour les patients qui en ont besoin.

Les patients canadiens méritent un accès accéléré aux médicaments les plus novateurs au monde. Tirer parti des économies générées par les produits biosimilaires est un moyen idéal de soutenir cet accès. - Frederic Lavoie, Leader, Inflammation et immunologie à Pfizer Canada et le Président du Forum canadien des biosimilaires.

Le Forum canadien des biosimilaires félicite les administrations de partout au Canada d'avoir pris des mesures cohérentes et coordonnées afin de développer et de mettre en oeuvre des politiques publiques qui font du Canada un chef de file à l'échelle mondiale. Les produits biosimilaires changent la donne en ce qui a trait à l'excellence clinique et la rentabilité, et le Forum est fier d'avoir joué un rôle afin d'élargir leur adoption à travers le pays. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec des partenaires, des alliés et des défenseurs au cours des prochains mois afin de renforcer le marché des biosimilaires au Canada et de faire en sorte que ce pays puisse maximiser les bénéfices découlant de ces thérapies extraordinaires.

Le Forum est une alliance de quatre entreprises qui se sont réunies pour maximiser l'impact positif des produits biosimilaires sur les patients, les cliniciens et la viabilité du système de santé de l'Ontario. Le Forum d'aujourd'hui regroupe Biogen Canada, Organon Canada, Pfizer Canada et Sandoz Canada, qui représentent l'ensemble de l'industrie canadienne des produits biosimilaires.

