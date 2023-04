Les agent(e)s de bord du Canada lancent une campagne pour dire aux compagnies aériennes que «?le travail non payé, c'est du vol?»





Les agent(e)s de bord représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) viennent de lancer une campagne intitulée «?Le travail non payé, c'est du vol?», un effort national pour mettre fin au recours abusif et généralisé au travail non payé dans le secteur canadien du transport aérien, où une personne travaille en moyenne 35 heures par mois gratuitement.

«?La très grande majorité des gens ne savent pas que les agent(e)s de bord ne sont pas payés pendant qu'ils effectuent les contrôles de sécurité avant le vol, pendant qu'ils assistent les passagères et passagers à l'embarquement ou même pendant qu'ils les aident lorsque l'avion est retardé au débarquement après un long voyage?», explique Wesley Lesosky, agent de bord membre du SCFP 4094 et président de la Division du transport aérien du SCFP. «?C'est un secret honteux dans cette industrie et nous sommes déterminés à le dévoiler au grand jour pour y mettre fin une fois pour toutes.?»

«?Si nous sommes au travail, en uniforme, à assumer la responsabilité de la sécurité et du bien-être des passagères et passagers, nous devrions être payés, point final?», ajoute-t-il.

La campagne vise à sensibiliser le public à la situation des agent(e)s de bord qui assurent la sécurité et le confort du public, au sol comme à 8?000 mètres d'altitude. Elle culminera en une Journée nationale d'action pour mettre fin au travail non payé le 25 avril, avec des événements prévus à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal.

Visitez travailnonpaye.ca pour vous informer sur la campagne, les événements et le travail que les agent(e)s de bord effectuent au quotidien.

Quelques faits

De décembre 2022 à janvier 2023, le SCFP a sondé ses membres du secteur aérien sur la question du travail non payé. Il a reçu plus de 9?500 réponses.

Les agent(e)s de bord travaillent en moyenne 34,86 heures non payées par mois. C'est presque une semaine complète, chaque mois.

Les agent(e)s de bord ne sont pas payés pour l'embarquement, qui peut prendre jusqu'à une heure.

Les agent(e)s de bord ne sont pas payés pour les préparatifs et les contrôles de sécurité avant le vol.

99,5 % des agent(e)s de bord ne sont pas payés lorsqu'ils passent la sécurité, même s'ils sont au travail et en uniforme.

98,6 % des agent(e)s de bord ne sont pas payés pendant le débarquement des passagères et passagers après l'atterrissage, même s'ils doivent les aider.

75 % des agent(e)s de bord ne sont payés qu'une fraction de leur salaire pour suivre la formation réglementaire obligatoire, même si les compagnies aériennes et le gouvernement fédéral exigent plusieurs jours de formation par année.

98,4 % des agent(e)s de bord ne sont pas payés lorsque l'avion est retenu à la porte après l'atterrissage, même s'ils assistent toujours les passagers et passagères, souvent alors qu'il fait très chaud dans l'avion.

À propos de la Division du transport aérien du SCFP

Le SCFP est le syndicat des agent(e)s de bord du Canada. Il en représente environ 18?500 dans dix compagnies aériennes : Air Canada, WestJet, Air Transat, Sunwing, Calm Air, PAL Airlines, Flair Airlines, Canadian North, PasCan et Pivot Airlines.

:ml/sepb491

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 12:05 et diffusé par :