Glooko annonce un partenariat avec Hedia, société spécialisée dans les algorithmes de titration des doses d'insuline





Une collaboration qui permet aux personnes atteintes de diabète de bénéficier de soins personnalisés

PALO ALTO, Californie, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc. a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat mondial avec Hedia, intégrant la technologie de cette dernière à ses plateformes de gestion du diabète pour les professionnels de santé et les personnes atteintes de diabète. Cette collaboration permettra de proposer des solutions interopérables intégrant les soins connectés, le suivi à distance des patients et les technologies thérapeutiques numériques afin d'améliorer l'accès des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 à des conseils sur la titration des bolus d'insuline.

Avec la plateforme de Glooko, les patients ont actuellement la possibilité de partager leurs données sur le diabète avec leurs professionnels de santé, notamment les mesures de glycémie, les doses d'insuline, l'alimentation et les glucides, l'activité physique, la pression artérielle et le poids. Grâce à l'intégration de l'Assistant Diabète Hedia, les personnes atteintes de diabète pourront recevoir des conseils sur la titration des bolus d'insuline, ce qui permettra de personnaliser les soins et de réduire la charge liée au calcul manuel des doses d'insuline requises. En outre, lorsqu'elle est utilisée avec des stylos à insuline connectés*, la solution intégrée apporte une meilleure visibilité aux professionnels de santé qui prennent en charge les patients sous traitement par injections quotidiennes multiples. Cette intégration améliore le suivi à distance des patients au sein des plateformes de Glooko et permet des téléconsultations pour les patients sous shéma basal-bolus.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Hedia et de pouvoir proposer aux patients atteints de diabète et à leurs équipes de soignants des soins personnalisés grâce à cette innovation basée sur des algorithmes », a déclaré Russ Johanneson, PDG de Glooko. « Les données cliniques fiables qui étayent l'efficacité d'Hedia démontrent qu'il pourrait s'agir d'une excellente alternative pour les patients qui n'ont pas accès aux pompes à insuline. Ce partenariat montre comment l'interopérabilité offre aux personnes atteintes de diabète les outils optimaux disponibles pour faciliter la prise en charge de leur maladie et améliorer leur santé, notamment la stabilité des taux de glycémie. »

Peter Lucas, PDG d'Hedia, a déclaré : « Nous sommes ravis que Glooko, une entreprise dotée d'un réseau aussi étendu, soit notre partenaire en matière de santé numérique. Outre nos solides preuves cliniques, l'une des questions clés que nous prenons en compte lors de l'élaboration de notre technologie est la conformité réglementaire et la cybersécurité. Glooko a démontré sa force dans ces domaines avec plusieurs certifications tierces et c'est un élément clé de notre partenariat. La désignation de dispositif médical de classe IIb d'Hedia garantit que les meilleures solutions sont fournies aux patients et à leurs équipes de soignants. »

Le lancement initial de l'intégration en Europe est prévu au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.

*La fonctionnalité stylo connecté n'est disponible que dans l'UE.

À propos de Glooko

Glooko améliore les résultats de santé des personnes souffrant de maladies chroniques grâce à sa plateforme de soins personnalisée, intelligente et connectée. Nos technologies éprouvées améliorent la vie des patients en révolutionnant le lien entre les patients et les prestataires de soins, en favorisant l'engagement et l'adhésion des patients via des thérapies numériques et en accélérant l'exécution des essais cliniques. Glooko est déployé dans le monde entier, dans plus de 30 pays et plus de 8 000 sites cliniques.

À propos d'Hedia

Hedia est une entreprise leader dans le domaine des thérapies numériques pour le diabète, qui s'engage à aider les personnes atteintes de diabète insulinodépendantes à prendre le contrôle de leur maladie. Faciliter la vie avec le diabète a été la motivation dès le début de la création de l'Assistant Diabète Hedia et la solution est aujourd'hui disponible dans 11 pays. En fonction des habitudes de la personne atteinte de diabète et des données personnalisées, notre application diabète génère des recommandations en matière d'insuline en prenant en compte de nombreux aspects de la gestion du diabète, tels que l'enregistrement des mesures de glycémie, le suivi de l'insuline active, la mesure des glucides, le calcul de la titration des doses d'insuline, le suivi de l'activité et l'enregistrement des corps cétoniques dans le sang.

