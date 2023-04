/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce importante de la ministre de l'Emploi concernant l'électrification des transports/





DRUMMONDVILLE, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procédera à une annonce concernant l'électrification des transports. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger.

Date : Mardi 11 avril 2023



Heure : 9 h 15



Lieu : Drummondville (le lieu sera précisé au moment de votre inscription) Le port de chaussures à talons plats et fermées est obligatoire. Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Tournée des régions

À noter que la ministre Champagne Jourdain sera dans la région du Centre-du-Québec le mardi 11 avril et le mercredi 12 avril dans le cadre de sa tournée des régions du Québec. Pour l'occasion, plusieurs autres activités sont prévues en vue de discuter des réalités de la région ainsi que des enjeux relatifs à la main-d'oeuvre et d'entendre les acteurs socioéconomiques sur des pistes de solution pour soutenir encore davantage les différents secteurs.

Lors de cette tournée, il y aura notamment une rencontre avec le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) de la région aura ainsi qu'une rencontre avec les CRPMT des régions touchées par la filière batterie. De plus, une prise d'images et une mêlée de presse seront possibles le mercredi 12 avril, vers 14 h. Pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter l'attachée de presse de la ministre à l'adresse ou au numéro ci-dessous.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 07:05 et diffusé par :