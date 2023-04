TELUS International accueille deux nouveaux administrateurs et augmente le nombre d'administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, accueille au sein de son conseil d'administration Madhuri Andrews comme administratrice indépendante et Navin Arora comme administrateur désigné provenant de TELUS. Madhuri et Navin comblent les places laissées vacantes au sein du conseil d'administration de TELUS International à la suite du départ de Kenneth Cheong et de Stephen Lewis le 5 janvier 2023 et le 9 février 2023, respectivement.

« Nous sommes ravis d'accueillir Madhuri et Navin parmi le conseil d'administration de TELUS International. Leur bagage de compétences et d'expérience en matière de gouvernance, de gestion du risque et de technologie au sein de sociétés ouvertes renforcera davantage notre efficacité globale, déclare Darren Entwistle, président du conseil d'administration de TELUS International. L'arrivée de Madhuri et de Navin accroît la diversité au sein du conseil d'administration. Avec Madhuri, nous faisons passer à cinq le nombre d'administrateurs indépendants, dont 80 % sont des femmes, et dépassons notre objectif visant à ce que l'ensemble du conseil compte 30 % de femmes avant l'assemblée générale annuelle de 2023. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier au nom de toute l'organisation Kenneth et Stephen pour leurs nombreuses années au service de la croissance et de la réussite de l'entreprise depuis qu'ils se sont joints à notre conseil d'administration lors de sa création en 2016. »

Mme Andrews s'est jointe au conseil d'administration le 9 mars 2023 et siège au comité d'audit ainsi qu'au comité de gouvernance et des candidatures. Avant de fonder son propre cabinet de conseil, Mme Andrews s'est jointe à Jacobs Solutions Inc. en 2018, où elle a été vice-présidente à la direction et chef du service de l'information et des services numériques. Auparavant, elle a aussi occupé plusieurs postes de haute direction au sein de sociétés ouvertes et fermées. En plus de siéger au conseil d'administration de TELUS International, Mme Andrews fait actuellement partie des comités d'audit, de gouvernance et de la durabilité de Applied Industrial Technologies, Inc. et agit comme membre du conseil d'administration et conseillère stratégique auprès d'un groupe de sociétés de financement par capitaux propres, où elle préside leurs comités technologique, numérique et de la durabilité. Mme Andrews est titulaire d'un certificat en gestion des affaires de l'Université du Texas et d'un baccalauréat en génie aérospatial et mécanique de l'Université Northrop à Los Angeles, en Californie.

M. Arora s'est joint au conseil d'administration le 4 janvier 2023 et siège au comité de gouvernance et des candidatures. Il occupe actuellement le poste de vice-président à la direction, TELUS et de président, TELUS Solutions d'affaires. Dans le cadre de ses fonctions, il supervise tous les segments d'affaires au pays, en plus de la division de vente en gros à l'échelle mondiale, TELUS Solutions partenaires, ainsi que plusieurs entreprises de premier plan qui font partie de la famille TELUS. Depuis ses débuts à TELUS en 1999, M. Arora a occupé des postes de haute direction avec des responsabilités croissantes au sein de divers secteurs de l'organisation. Il siège actuellement au Comité d'investissement communautaire de TELUS à Calgary ainsi qu'au conseil d'administration de Calgary Economic Development, du Conseil des chefs d'entreprise de l'Ouest de la Chambre de commerce du Canada et de l'organisme The Sandbox Project. M. Arora est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université de l'Alberta et d'une maîtrise en gestion de projet de l'Université George Washington.

Le nombre de membres du conseil d'administration de TELUS International demeure à onze, lesquels ont tous été mis en candidature à l'assemblée annuelle des actionnaires prévue le 12 mai 2023. Pour en savoir plus, veuillez consulter la circulaire d'information de TELUS International accessible à www.telusinternational.com/investors (en anglais uniquement) et déposée sur SEDAR et EDGAR le 10 avril 2023.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé, du voyage et de l'hôtellerie.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,1 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 06:50 et diffusé par :