Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de Pâques





Les chrétiens et chrétiennes au Canada et ailleurs dans le monde célébreront Pâques

OTTAWA, ON, le 9 avril 2023 /CNW/ - En fin de semaine, les communautés chrétiennes au Canada et ailleurs dans le monde célébreront Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ.

Cette célébration nous offre l'occasion de réfléchir aux valeurs de sacrifice, d'espoir et de pardon. Traditionnellement, les chrétiens et chrétiennes se rendent à l'église ou à la messe de Pâques, ils passent du temps avec les membres de leur famille et leurs amis et ils organisent des chasses aux oeufs pour les enfants.

Pâques nous donne l'occasion de reconnaître les nombreuses façons dont les chrétiens et chrétiennes enrichissent nos communautés. En cette période de célébration et de réflexion, prenons le temps de souligner les gestes de charité et de compassion, petits et grands, qui font la différence dans notre société.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite joie et bonheur à toutes les personnes au pays qui célèbrent cette fête!

