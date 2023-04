Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy





OTTAWA, ON, le 9 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la bataille de la crête de Vimy :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons du courage et du sacrifice des soldats canadiens qui ont servi leur pays et risqué leur vie pour la paix, la liberté et la justice lors de la bataille de la crête de Vimy.

« En 1917, certains des combats les plus violents de la Première Guerre mondiale ont eu lieu sur le champ de bataille de la crête de Vimy, dans le nord de la France. Ils ont coûté la vie à près de 3?600 courageux Canadiens et en ont blessé plus de 7?000 autres. Face à un ennemi bien équipé et dans des conditions difficiles, les soldats canadiens ont fait preuve d'une détermination et d'un courage remarquables. Ils ont combattu côte à côte - francophones, anglophones, Néo-Canadiens, Canadiens noirs et peuples autochtones - et utilisé des tactiques innovatrices pour remporter la victoire.

« Quatre ans après la fin de la guerre, en 1922, la France a accordé l'usage d'une parcelle de la crête de Vimy au peuple canadien pour toujours, en reconnaissance de la vaillance et du courage de nos soldats. Érigé sur le point le plus élevé de cet ancien champ de bataille, le Monument commémoratif du Canada à Vimy est un rappel imposant et frappant des sacrifices consentis par le Canada. Il est également devenu un symbole de l'engagement du Canada à défendre la paix dans le monde, en hommage à tous les Canadiens qui ont servi leur pays au combat et qui ont risqué ou sacrifié leur vie au cours de la Première Guerre mondiale. Sur les murs du Monument sont gravés les noms des 11?285 soldats canadiens morts en France et dont le lieu de repos final était alors inconnu.

« En ce Jour de la bataille de la crête de Vimy, nous honorons la mémoire de ceux dont la bravoure a conduit à l'une des victoires les plus mémorables de la Première Guerre mondiale et à un moment décisif de l'histoire du Canada. Nous exprimons également notre reconnaissance à l'égard des efforts soutenus déployés par tous les Canadiens en uniforme qui travaillent à protéger et à défendre nos valeurs communes que sont la paix, la liberté et la démocratie. Que leur sacrifice nous incite tous à oeuvrer en faveur d'une paix durable, aujourd'hui et chaque jour.

« Nous nous souviendrons. »

