Déclaration du premier ministre à l'occasion de Pâques

OTTAWA, ON, le 9 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Pâques :

« Aujourd'hui, ma famille et moi nous joignons à des millions de personnes au Canada et dans le monde entier pour célébrer Pâques.

« Le dimanche de Pâques est l'un des jours les plus saints du calendrier chrétien. C'est durant ce jour que familles et proches se réunissent pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ et la promesse de la vie éternelle. C'est l'occasion pour les chrétiens de célébrer les enseignements d'amour, de pardon et de compassion de Jésus-Christ, ainsi que la renaissance et les nouveaux départs, symbolisés par les oeufs de Pâques colorés et l'éclosion des fleurs au printemps.

« Cette fête joyeuse est une occasion d'exprimer notre reconnaissance pour les bénédictions que nous avons reçues et de réfléchir à nos valeurs communes de résilience, d'espoir et de paix. Aujourd'hui et chaque jour, nous rendons hommage aux innombrables Canadiens de confession chrétienne qui partagent cette joie et cet espoir en faisant preuve de compassion à l'égard des personnes dans le besoin au sein de nos communautés.

« Alors que nous célébrons cette fête en famille, Sophie et moi souhaitons une bonne et heureuse Pâques à tous ceux qui la célèbrent. »

