Les croisières reprennent de la vigueur au Québec





RIMOUSKI, QC, le 7 avril 2023 /CNW/ - Au terme du Seatrade Cruise Global, événement dédié à l'industrie des croisières internationales, qui s'est tenu fin mars à Fort Lauderdale, force est de constater que les croisières reprennent de la vigueur au Québec, comme partout ailleurs sur la planète. Les 9 escales du Saint- Laurent (Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspé et Îles de la Madeleine) étaient représentées à cet événement visité par quelque 20 000 personnes de l'industrie. Réunis sous un nouveau kiosque avec les autres partenaires de l'Alliance Canada Nouvelle-Angleterre, les représentants de la destination ont rencontré près d'une centaine de décideurs issus des compagnies de croisières actives dans le monde entier. Plus de 500 exposants y participaient et des dizaines de conférences ont été présentées traitant des défis actuels de l'industrie.

La prochaine saison des croisières internationales sur le Saint-Laurent s'annonce des plus prometteuses et dénote que la relance post-pandémie est bel et bien lancée. Le directeur général de l'Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL), M. René Trépanier, est heureux de constater que le retour en force s'effectue rapidement. ''L'an dernier, nous avions fixé la saison 2025 comme objectif pour atteindre la même performance qu'en 2019 et nous sommes très confiants de pouvoir l'atteindre plus tôt que prévu'', avance M. Trépanier.

Ce sont en effet plus de 300 escales qui se dérouleront dans les 9 ports québécois en 2023. De plus, ce sera la saison la plus longue de son histoire. C'est dès le 23 avril prochain que le Viking Octantis débutera la saison au Québec en visitant les Îles-de-la-Madeleine et se terminera le 5 novembre avec le départ de Québec du Silver Shadow. Cette répartition se fera entre les 43 navires différents qui mouilleront dans nos eaux québécoises. On compte parmi eux une douzaine de navires qui navigueront sur le Saint-Laurent pour la première fois.

Rappelons que la saison dernière marquait la reprise des opérations suite à la pandémie de la Covid-19 après une pause de 2 ans. De plus, la situation sanitaire exigeait que les capacités à bord des navires soient réduites afin d'éviter toute nouvelle éclosion du virus, ce qui fut mission accomplie. C'est ainsi que seulement 266 601 passagers ont fait partie des 248 escales dans les 9 ports d'escales en 2022. Cette année, ce sont plus de 460,000 passagers qui sont attendus.

Au fil des ans, le Saint-Laurent et la destination Canada Nouvelle Angleterre, dont il fait partie, se sont taillés une place de choix dans l'industrie internationale en forte croissance. Notre destination a une offre diversifiée qui répond aux besoins des différentes clientèles. L'ACSL veut donc poursuivre son développement de façon durable afin de bien gérer cette croissance.

Soulignons que l'ACSL est une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada Nouvelle Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. L'association est soutenue par ses partenaires Tourisme Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et Développement économique Canada.

