L'International Dark Sky Week célèbre des activités dans le monde entier





L'International Dark-Sky Association (DarkSky) invite les gens du monde entier à renouer avec les avantages qu'offre un ciel sombre et étoilé et à apprendre comment réduire les impacts négatifs de la pollution lumineuse sur les humains, la faune et les écosystèmes pendant l'International Dark Sky Week (IDSW) 2023, du 15 au 22 avril.

De Tucson, aux États-Unis, à la Turquie, des informations sur les événements sont disponibles sur idsw.darksky.org. Organisé par des défenseurs, des délégués, des branches et des sites DarkSky, les événements incluront des promenades nocturnes, des cours d'astrophotographie, des fêtes à la belle étoile, des proclamations et des présentations dédiées aux avantages offerts par un ciel noir aux humains, à la faune et aux écosystèmes.

« L'International Dark Sky Week offre une merveilleuse opportunité aux gens de découvrir la valeur et la beauté de l'obscurité naturelle », déclare Ruskin Harley, directeur exécutif de DarkSky. « C'est le moment idéal pour se mettre en phase avec la nuit, découvrir les enjeux de la pollution lumineuse si elle continue d'augmenter et ce que l'on peut faire pour inverser cette tendance. »

La pollution lumineuse due aux sources de lumière d'origine humaine augmente de 9,6 % par an à l'échelle mondiale, menaçant la faune et les écosystèmes, ayant un impact négatif sur la santé humaine, gaspillant de l'énergie, contribuant au réchauffement climatique et bloquant la vue sur les étoiles, les planètes et les galaxies. Cependant, Ruskin Hartley assure que les individus et les communautés peuvent mettre en oeuvre des solutions immédiates en utilisant des pratiques d'éclairage extérieur responsables.

Pour devenir un défenseur du ciel noir, rendez-vous sur idsw.darksky.org.

À propos de l'International Dark Sky Week

Chaque année, DarkSky organise l'International Dark Sky Week en avril pour sensibiliser aux effets néfastes de la pollution lumineuse et aux solutions qui existent tout en célébrant la nuit. Créé en 2003 par la lycéenne Jennifer Barlow, l'IDSW est devenu un événement d'envergure mondiale.

À propos de l'International Dark-Sky Association

L'International Dark-Sky Association (DarkSky) est la principale organisation dans la lutte contre la pollution lumineuse dans le monde. Elle restaure l'environnement nocturne et protège les communautés des effets nocifs de la pollution lumineuse grâce à la sensibilisation, au plaidoyer et à la conservation. Depuis 1988, DarkSky met en avant des solutions gagnant-gagnant qui permettent aux gens d'apprécier un ciel sombre et étoilé tout en profitant des bienfaits d'un éclairage extérieur responsable. Notre impact touche 57 pays sur six continents, avec des membres, des défenseurs bénévoles et des sites Dark Sky internationaux dans le monde entier qui aident à préserver l'environnement nocturne naturel.

