RQM+ nomme Denise Wocko à la tête de la gestion mondiale des portefeuilles client

RQM+, le chef de file mondial des services medtech, annonce aujourd'hui la nomination de Denise Wocko à la tête de la gestion mondiale des portefeuilles client. À son nouveau poste, Wocko travaillera directement avec les clients de RQM+ pour fournir un accès transparent à ses services intégrés, y compris le remboursement, les essais cliniques, les tests de laboratoire et les conseils réglementaires, qui soutiennent toutes les phases du cycle de vie du produit.

« Nous avons une occasion incroyable de réduire le risque pour des clients qui nous font confiance pour gérer leurs processus de réglementation et de qualité depuis 40 ans en les aidant à naviguer à chaque étape critique du parcours de leur produit », déclare Wocko. « Notre expertise approfondie dans le conseil en réglementations internationales ? avec la plus grande équipe mondiale d'experts en réglementation et d'anciens professionnels de la FDA, de la MHRA et d'organismes notifiés ? nous démarque et sert de base à nos services élargis. Nos clients nous ont demandé d'intégrer des disciplines réglementaires, cliniques, de biocompatibilité et d'accès au marché pour leur apporter un soutien efficace et de bout en bout. Mon objectif est de faire de RQM+ le partenaire medtech de choix en supprimant les défis d'un écosystème de services fragmenté auquel les fabricants sont confrontés aujourd'hui. »

Basée à Genève, Wocko a occupé des postes de direction commerciale au sein de petites et grandes entreprises, où elle a travaillé en étroite collaboration avec ses clients pour développer des partenariats stratégiques répondant aux objectifs. Son expérience couvre les secteurs medtech, pharmaceutique et biotech, ainsi que les organismes de recherche sous contrat (CRO) qui les servent.

RQM+ est le principal fournisseur de services medtech avec la plus grande équipe mondiale d'experts en réglementation et en qualité. S'appuyant sur 40 ans d'expertise réglementaire, nous fournissons également des services complets d'essai clinique, de laboratoire et de remboursement, en réduisant les risques tout au long du cycle de vie des produits pour les dispositifs médicaux, les agents thérapeutiques numériques et les diagnostics. Avec plus d'anciens régulateurs de la FDA, de la MHRA et d'organismes notifiés que toute autre entreprise, l'équipe de RQM+ possède une expertise approfondie dans toutes les spécialités cliniques. Nous travaillons actuellement pour 19 des 20 principaux fabricants de dispositifs médicaux et sept des dix principales entreprises de DIV. Pour plus d'informations, visitez RQMplus.com.

