Développement harmonieux de l'activité minière - Québec présente les activités à venir dans le cadre des consultations sur l'encadrement minier

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Afin de favoriser une meilleure conciliation des usages du territoire et l'acceptabilité sociale en ce qui a trait à l'activité minière au Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, dévoile aujourd'hui les détails en lien avec les consultations sur l'encadrement minier annoncées le 17 février dernier.

Les résultats de cette démarche alimenteront les travaux du gouvernement, notamment dans le cadre de la révision des orientations gouvernementales en aménagement du territoire liées à l'activité minière (OGAT-Mines), du régime minier ainsi que des informations communiquées à la population et aux parties prenantes concernées par le secteur minier.

Les consultations comprendront quatre volets :

1. Atelier de consultation avec des représentants et représentantes des communautés autochtones

Se tiendra le 14 avril 2023, en mode virtuel.

2. Atelier de concertation nationale

Des acteurs nationaux ont été invités à cette journée qui aura lieu en personne, le 20 avril 2023, à Québec;

Ces organismes et regroupements sont issus notamment des milieux municipaux, de la protection de l'environnement, du développement de l'industrie minière ainsi que de la recherche.

3. Ateliers d'échanges régionaux

Deux types d'ateliers virtuels seront réalisés : avec la population et avec les intervenantes et intervenants locaux, venant de l'ensemble des régions du Québec;

Ils se dérouleront du 24 avril au 19 mai 2023.

4. Plateforme de participation en ligne

Ouverte à tous, elle sera accessible sur le site Web Consultation Québec;

La population sera invitée à répondre à un questionnaire ou à déposer un mémoire, du 24 avril au 19 mai 2023.

Thèmes abordés

Parmi les thèmes qui seront proposés lors des différents échanges, mentionnons :

L'harmonisation des activités sur le territoire, l'acceptabilité sociale et la prévisibilité de l'activité minière;

La gouvernance, le régime minier et la façon d'octroyer les claims;

L'encadrement de l'activité minière pour la protection de l'environnement et de la santé;

Les retombées des activités minières.

Citation :

« Le respect de l'environnement et des populations locales sont incontournables pour un développement minier harmonieux, lequel contribuera à notre transition énergétique et à la décarbonation de notre économie. Les discussions prévues démontrent une fois de plus que notre gouvernement a à coeur d'écouter et de prendre en compte l'opinion de toutes les parties prenantes. Cette démarche permettra au Québec de demeurer un chef de file mondial du développement minier responsable. J'invite donc toute la population à nous faire part de ses propositions novatrices. Bons échanges fructueux à tous! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Pour certaines activités, le format virtuel a été privilégié pour faciliter la participation et atteindre un maximum de personnes, compte tenu de l'étendue du territoire de nombreuses régions. Cette façon de faire met également à profit les nouvelles technologies permettant de réduire l'empreinte écologique liée aux déplacements des personnes.

