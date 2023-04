AVIS AUX MÉDIAS - Célébration de la signature d'un accord de coordination historique entre la Loon River First Nation, la Lubicon Lake Band, la Peerless Trout First Nation, le Canada et l'Alberta concernant les enfants et les familles des Premières Nations





TROUT LAKE, AB, le 6 avril 2023 /CNW/ - Le chef Ivan Sawan de la Loon River First Nation, le chef Billy Joe Laboucan de la Lubicon Lake Band et le chef Gilbert Okemow de la Peerless Trout First Nation seront rejoints par l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et par l'honorable Mickey Amery, ministre des Services à l'enfance de l'Alberta, pour célébrer la signature du premier accord de coordination pour soutenir le bien-être des enfants des Premières Nations en Alberta.

Date : Le mardi 11 avril 2023

Début de l'événement : 13 h (HM)

Lieu : Kateri School

Trout Lake (Alberta)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 6 avril 2023 à 12:00 et diffusé par :