Métaux Osisko annonce la conclusion positive de l'opération de coentreprise avec Appian annoncée précédemment





MONTRÉAL, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX - V : OM ; OTCQX : OMZNF ; FRANCFORT : 0B51 ) est heureuse d'annoncer la conclusion positive de l'opération de coentreprise, qu'elle avait précédemment rendue publique, avec une filiale d'Appian Natural Resources Fund III LP (« Appian »), laquelle s'est traduite par la formation d'une coentreprise pour l'avancement du projet Pine Point de Métaux Osisko (l'« Opération »).



Robert Wares, président du conseil et chef de la direction de Métaux Osisko, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu avec succès cette opération avec Appian et nous nous réjouissons à l'idée que notre coentreprise collaborative et mutuellement bénéfique fasse rapidement avancer le projet Pine Point pour nos parties prenantes. Au nom du conseil d'administration de Métaux Osisko, je remercie nos actionnaires, nos dirigeants, nos conseillers et nos partenaires pour leur travail assidu et leur soutien à long terme. »

Michael Scherb, fondateur et chef de la direction d'Appian Capital Advisory LLP, a déclaré : « Le projet de Pine Point est un projet à haute valeur prospective qui est situé stratégiquement, et Appian est ravie de s'associer à Métaux Osisko pour sa mise en valeur. Le travail réalisé par l'équipe de Métaux Osisko à ce jour est tout à son honneur. Appian se réjouit à l'idée de travailler en partenariat avec Métaux Osisko, l'équipe de Pine Point, les collectivités environnantes et les parties prenantes pour faire progresser le projet de Pine Point. »

Dans le cadre de la clôture de l'Opération :

Appian a souscrit 20 153 164 actions ordinaires de Métaux Osisko au prix de 0,2481 $ l'action, pour un produit brut de 5 millions de dollars canadiens;

Appian a acheté de Métaux Osisko des actions du capital-actions de Pine Point Mining Limited (qui détient le projet Pine Point) (« PPML ») moyennant le paiement d'une somme de 8,3 millions de dollars canadiens;

») moyennant le paiement d'une somme de 8,3 millions de dollars canadiens; Appian a souscrit des actions du capital-actions de PPML moyennant le paiement à PPML d'une somme de 13,1 millions de dollars canadiens;

le prêt-relais consenti par Appian à Métaux Osisko de 6,7 millions de dollars canadiens a été converti en actions du capital-actions de PPML.

Compte tenu de l'Opération, Métaux Osisko et Appian détiennent maintenant environ 74,7 % et 25,3 % respectivement du capital-actions de Pine Point Mining Limited (laquelle détient une participation de 100 % dans le projet Pine Point).

Après la conclusion de l'Opération et en attendant que Appian acquière une participation de 60 % dans PPML (le « pourcentage de participation cible ») ou qu'une décision d'investissement finale soit prise, tout financement relatif au projet Pine Point sera effectué au moyen d'appels de fonds faits par le conseil d'administration de PPML à Appian, le montant et la fréquence de ces appels de fonds étant établis par le conseil d'administration de PPML à sa seule appréciation. Métaux Osisko ne sera pas tenue de faire des contributions pécuniaires à PPML tant qu'Appian n'aura pas atteint son pourcentage de participation cible, après quoi des appels de fonds supplémentaires, au besoin, seront réglés par Appian et Métaux Osisko au pro rata, conformément aux programmes et aux budgets annuels approuvés, tel qu'il est établi par le conseil de PPML.

Au départ, MM. Robert Wares et Gordon Stothart siégeront au conseil d'administration de PPML à titre de représentants de Métaux Osisko, alors que MM. Adam Fisher et Geoff Cohen (président du conseil) y siégeront à titre de représentants d'Appian. Jeff Hussey (chef de la direction) et Anthony Glavac (chef des finances) feront partie de la direction. Aucun changement n'est envisagé au conseil d'administration de Métaux Osisko en lien avec l'Opération.

Dans le cadre de la conclusion de l'Opération, la Société et Appian ont conclu une convention de coentreprise et une convention relative aux droits des investisseurs qui sont dans l'ensemble conformes aux modèles joints à l'entente d'investissement datée du 21 février 2023 intervenue entre la Société et Appian relativement à l'Opération et dont on peut obtenir un exemplaire sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de la Société.

Une notice biographique des administrateurs et des dirigeants de PPML est donnée ci-dessous :

Geoff Cohen, administrateur et président du conseil de PPML

Geoff Cohen est le conseiller principal d'Appian en Amérique du Nord. Avant de se joindre à Appian, M. Cohen était directeur général et chef des services bancaires d'investissement dans le secteur minier en Amérique du Nord chez JPMorgan. Au cours de cette période, il a lancé et exécuté avec succès des opérations de fusion-acquisition, de financement par titres de créance et de financement par actions dont la valeur est supérieure à 40 milliards de dollars américains. Avant de se joindre à JPMorgan en 2010, M. Cohen a travaillé comme professionnel principal dans les groupes de fusions et acquisitions de banques d'investissement canadiennes et internationales, où il s'est concentré sur le secteur des ressources naturelles. M. Cohen est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en génie de l'Université Queen's et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Ivey School of Business de l'Université Western Ontario.

Adam Fisher, administrateur de PPML

Adam Fisher est directeur au sein d'Appian Capital Advisory LLP. Avant de se joindre à Appian en 2019, M. Fisher a été vice-président de Mubadala Investment Company, où il a effectué et géré des placements directs en capital-investissement dans des sociétés axées sur les secteurs des mines, des métaux et des services publics. Avant de travailler pour Mubadala, M. Fisher a travaillé comme banquier d'investissement au sein du groupe des ressources naturelles de la Deutsche Bank, où il était responsable de la couverture et de l'exécution des opérations pour les clients du secteur des métaux et des mines. M. Fisher a commencé sa carrière comme officier de sous-marins dans la marine américaine, où il était ingénieur nucléaire qualifié. M. Fisher est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School, d'une maîtrise ès sciences en génie électrique de la Naval Postgraduate School et d'un baccalauréat ès sciences en génie électrique de la United States Naval Academy.

Robert Wares, administrateur de PPML

Robert Wares est actuellement président et chef de la direction de Métaux Osisko; il est aussi un géologue possédant plus de 40 ans d'expérience dans l'exploration et la mise en valeur des minéraux. Il a été responsable de la découverte du gisement d'or à fort tonnage Canadian Malartic, qui a par la suite été mis en valeur par Minière Osisko Inc. pour devenir l'un des plus importants producteurs d'or du Canada. Parmi les prix qu'il a reçus, M. Wares a été co-lauréat du prix du « prospecteur de l'année » de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs pour 2007, et il a été nommé, avec John Burzynski et Sean Roosen, « Mining Men of the Year » pour 2009 par le Northern Miner. M. Wares est également président du conseil et chef de la direction de Brunswick Exploration Inc. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences et d'un doctorat honorifique en sciences de la Terre de l'Université McGill, et il est actuellement membre du conseil consultatif de la Faculté des sciences de l'Université McGill. M. Wares a également été président et administrateur de l'Ordre des géologues du Québec pendant dix ans et membre du Conseil consultatif des mines de l'Autorité des marchés financiers du Québec pendant trois ans.

Gordon Stothart, administrateur de PPML

Gordon Stothart est consultant indépendant dans le secteur minier depuis plus de 35 ans. Jusqu'en 2022, il avait passé 14 ans au sein d'IAMGOLD Corporation, d'abord à titre de chef de l'exploitation, puis à titre de président et chef de la direction. Avant de se joindre à IAMGOLD Corporation, M. Stothart a travaillé pendant 21 ans au sein de l'organisation Noranda-Falconbridge-Xstrata, où il a occupé divers postes liés à l'exploitation, à la gestion de projets, au développement des affaires et à la direction. Il a notamment passé près de 10 ans en Amérique du Sud dans le cadre de grands projets d'exploitation et de mise en valeur de métaux communs. M. Stothart a obtenu son diplôme de l'Université de la Colombie-Britannique en 1987 avec une double majeure en génie minier et en génie des procédés miniers, puis il a suivi un programme de perfectionnement des cadres parrainé par Falconbridge à l'Universidad Católica de Santiago, au Chili. M. Stothart a été actif auprès de plusieurs associations sectorielles et a été président de l'Association minière du Canada (AMC) de 2019 à 2021. M. Stothart est également l'actuel président de la St. Elizabeth Foundation, organisme sans but lucratif qui se concentre actuellement sur les soins de fin de vie, la formation en soins de santé en milieu communautaire et les partenariats de services avec plusieurs communautés inuites et des Premières Nations au Canada.

Jeff Hussey, chef de la direction de PPML

Jeff Hussey, géologue, est actuellement président et chef de l'exploitation de Métaux Osisko et possède plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie minière. En tant que consultant, il a aidé de petites sociétés minières, dont Champion Iron Mines, en leur offrant des services d'exploration, d'exploitation minière et de soutien géométallurgique. Il a travaillé pour Noranda/Falconbridge pendant 19 ans à la mine Brunswick no 12, aux mines de cuivre de Gaspé, au démarrage de la mine Antamina au Pérou, ainsi qu'à la mine Raglan dans le nord du Québec. En 2002, en tant que scientifique principal du groupe de technologie minière au Centre de technologie Noranda, il a renforcé son réseau dans les domaines de la recherche métallurgique et de l'innovation minière.

Anthony Glavac, chef des finances de PPML

Anthony Glavac est actuellement chef des finances de Métaux Osisko et il possède plus de 20 ans d'expérience en matière de rapports financiers, dont plus de 12 ans dans l'industrie minière. Depuis 2018, M. Glavac a également occupé le poste de chef des finances au sein de Ressources Falco Ltée et a auparavant occupé le poste de directeur, Rapports financiers et contrôles internes au sein de Mines d'or Dynacor inc. et de chef des finances par intérim au sein d'Alderon Iron Ore Corp. De plus, M. Glavac a travaillé pendant 10 ans chez KPMG où il a épaulé des sociétés ouvertes ou fermées, leur fournissant des services en matière d'audit, de fiscalité, de consultation stratégique et d'appels publics à l'épargne. M. Glavac travaille également auprès d'autres sociétés ouvertes du secteur minier.

Conseillers

Maxit Capital LP a agi à titre de conseiller financier de Métaux Osisko et Bennett Jones LLP a agi à titre de conseiller juridique de Métaux Osisko.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique d'Appian.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans l'espace des métaux critiques, notamment le cuivre et le zinc. La Société est une coentreprise avec Appian qui se consacre à l'avancement l'un des principaux anciens camps miniers de zinc du Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2022 (au sens donné à ce terme aux présentes) a indiqué une VAN après impôt de 602 millions de dollars canadiens et un TRI après-impôt de 25 %. L'étude est basée sur un prix à long terme du zinc de 1,37 $ US la livre et sur les estimations des ressources minérales actuelles, qui peuvent être exploitées à ciel ouvert ou sous terre à faible profondeur. Les estimations de ressources minérales actuelles dans l'EEP de 2022 consistent en 15,7 Mt de ressources minérales indiquées d'une teneur de 5,55 % en ZnEq et 47,2 Mt de ressources minérales présumées d'une teneur de 5,94 % en ZnEq. Veuillez vous reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada », daté du 26 août 2022 (dont la date de prise d'effet est le 30 juillet 2022) qui a été préparé pour Métaux Osisko et PPML par des représentants de BBA Engineering Inc., d'Hydro-Ressources Inc., de PLR Resources Inc. et de WSP Canada Inc. (l'« EEP de 2022 »). Pour connaître les hypothèses, les méthodes, les réserves et les limites utilisées dans ce rapport, veuillez consulter le texte intégral de l'EEP de 2022 dont une copie a été déposée dans SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'Osisko. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'un accès routier pavé, et dispose également d'une sous-station électrique ainsi que de 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place sur le site.

La Société a également conclu une entente en vue d'acquérir, de Glencore Canada Corporation, une participation de 100 % dans la mine Gaspé Copper, un ancien producteur de cuivre situé près de Murdochville dans la péninsule gaspésienne au Québec. La Société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion du Mont Copper, qui contient des ressources minérales présumées (selon le Règlement 43-101 ? Information concernant les projets miniers) de 456 Mt d'une teneur de 0,31 % en cuivre (se reporter au communiqué du 28 avril 2022 de Métaux Osisko intitulé Métaux Osisko annonce une première estimation de ressources à Mines Gaspé ? Ressources présumées de 456 mt à une teneur de 0,31 % cuivre). La mine Gaspé Copper recèle la plus grande ressource de cuivre non développée de l'est de l'Amérique du Nord, située stratégiquement près des infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

À propos d'Appian

Appian Capital Advisory LLP est un conseiller en placement basé à Londres pour des fonds de capital-investissement axés sur la valeur à long terme qui investissent uniquement dans des sociétés minières et liées à l'exploitation minière.

Appian est un conseiller en placement de premier plan dans le secteur des métaux et des mines, avec une expérience mondiale en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Afrique et des antécédents de réussite dans l'accompagnement des entreprises pour atteindre leurs objectifs de développement, avec un portefeuille mondial de propriétés en exploitation comptant près de 6 300 employés. Appian s'appuie sur une équipe de 65 professionnels expérimentés dans le monde, présents à Londres, à Toronto, à Vancouver, à Lima, à Belo Horizonte, à Montréal, à Perth, à Mexico et à Dubaï. L'équipe d'Appian, par le biais de ses fonds de capital-investissement, a une longue histoire de succès dans le développement et la production de mines, ayant complété 8 constructions de mines au cours des 5 dernières années.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.appiancapitaladvisory.com, ou retrouvez-nous sur LinkedIn, Instagram et Twitter.



Pour plus d'information sur le présent communiqué de presse, vous pouvez consulter le site www.osiskometals.com ou contacter :

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction de Métaux Osisko Incorporée

(514) 861-4441

Courriel : [email protected]

www.osiskometals.com

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondée sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse. Toute déclaration impliquant des prédictions, des attentes, des interprétations, des convictions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des rendements ne sont pas des déclarations de faits historiques et constituent de l'information prospective. Le présent communiqué de presse peut contenir de l'information prospective relative au projet Pine Point, y compris, entre autres, les résultats de l'EEP de 2022 et le TRI, la VAN et les coûts, la production, le taux de production et la durée de vie de la mine estimés; l'attente que le projet Pine Point soit une opération robuste et rentable à une multitude de prix et d'hypothèses; la capacité de relever des ressources et des réserves supplémentaires (s'il y a lieu) et de les exploiter de façon économique; la haute qualité attendue des concentrés de Pine Point; l'impact potentiel du projet Pine Point dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris, mais sans s'y limiter, la génération potentielle de recettes fiscales et la création d'emplois; le projet Pine Point ayant un potentiel d'expansion des ressources minérales et de nouvelles découvertes; le calendrier et la capacité de prendre une décision de construction pour le projet Pine Point (le cas échéant); les coûts estimés pour amener le projet Pine Point à la décision de construction (le cas échéant); la capacité de la Société de réaliser les bénéfices anticipés de l'Opération; et l'incidence sur la Société de la cession de la participation et du contrôle dans le projet Pine Point, qui est une propriété importante de la Société. Il ne peut y avoir aucune certitude quant au calendrier, aux coûts et à la capacité des parties à la coentreprise d'avancer le projet Pine Point pour prendre une décision de construction ou poursuivre l'exploration et le développement prévus tel qu'actuellement envisagé.

L'information prospective n'est pas une garantie de rendement futur et est fondée sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de l'expérience de la direction et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris, sans s'y limiter, les hypothèses concernant : des marchés des capitaux propres et des capitaux d'emprunt favorables; la capacité et le calendrier pour les parties afin de financer des appels de fonds pour faire avancer le développement du projet Pine Point et poursuivre l'exploration et la mise en valeur prévues; les prix futurs du zinc et du plomb; le calendrier et les résultats des programmes d'exploration et de forage; la précision des estimations des ressources minérales; les coûts de production; les conditions d'exploitation favorables; la stabilité politique et réglementaire; l'obtention d'autorisations gouvernementales et de tiers; l'obtention de licences et de permis à des conditions favorables; la stabilité durable de la main-d'oeuvre; la stabilité des marchés financiers et des capitaux; la disponibilité des équipements; la viabilité économique du projet Pine Point; et les relations positives avec les groupes locaux. L'information prospective comporte des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans l'information prospective sont exposés dans les documents publics de la Société déposés dans SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer l'information prospective dans le présent communiqué de presse soient raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à cette information, qui n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

