Tourisme Montréal lance deux répertoires à haut potentiel d'impact social et environnemental

MONTRÉAL, le 6 avril 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal poursuit ses efforts de développement durable en lançant deux répertoires destinés aux organisateurs d'événements d'affaires et aux congressistes souhaitant avoir un impact social et environnemental positif dans la métropole. Le premier registre présente les possibilités de dons, de recyclage et de réemploi, et le deuxième, les activités de bénévolat à réaliser à Montréal.

Selon Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, ces outils répondent à un besoin exprimé par les entreprises en visite et s'inscrivent dans la stratégie de Destination harmonieuse : « Les organisateurs d'événements d'affaires sont soucieux de générer une empreinte positive lors de leur visite, et de laisser un legs à la suite de leur visite, explique-t-il. Le développement durable est au coeur de notre développement touristique, ces deux nouveaux guides sont donc pour nous une façon de maintenir Montréal à l'avant-garde des tendances de notre industrie, tout en générant un impact positif pour les citoyens et organismes locaux. »

Principalement destinés à répondre aux besoins des congressistes, les deux guides confectionnés par Tourisme Montréal, en partenariat avec SENS communication, permettent d'explorer Montréal en découvrant comment y laisser une empreinte socioécologique responsable. Le Répertoire dons, recyclage, réemploi, par exemple, présente les organismes locaux à qui il est possible de donner les surplus de nourriture, de vêtements, de mobilier et de matériel non utilisés lors des événements corporatifs.

De son côté, le Répertoire des activités de bénévolat propose une liste d'activités de volontariat à réaliser en groupe. Afin de faciliter l'organisation de ce type d'activités, le répertoire suggère des projets clés en main pour les entreprises. En effet, le programme détaille les informations essentielles dont la capacité d'accueil des organismes, leur mission, le format des activités de bénévolat et le moment le plus propice pour les organiser. Plusieurs thématiques y sont aussi abordées, dont l'itinérance, l'insécurité alimentaire, la préservation de l'environnement et la réduction des inégalités sociales.

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

