Ora Developers Egypt annonce un nouveau partenariat passionnant entre le ZED FC et l'Aston Villa FC





Une collaboration dynamique et inédite destinée à transformer la scène footballistique en Égypte et au Moyen-Orient

LE CAIRE, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Ora Developers Egypt, un promoteur immobilier de premier plan sur le marché égyptien, a annoncé un tout nouveau partenariat entre le ZED FC et l'Aston Villa FC, visant à favoriser le perfectionnement des joueurs et des entraîneurs du ZED FC grâce à des cours de haut niveau qui fourniront des connaissances inestimables dans les domaines clés de l'entraînement et du perfectionnement. Ce partenariat fortifiera le ZED FC au titre d'extension dynamique de l'Aston Villa dans la région du Moyen-Orient, tout en donnant un coup de projecteur sur les initiatives pionnières d'Ora Developers Egypt dans le domaine du développement de plates-formes uniques de perfectionnement des jeunes et des sportifs, avec le concours d'un partenaire commercial de renommée mondiale.

Dans le cadre de ce partenariat, les entraîneurs de l'Aston Villa FC partageront leur expertise dans des domaines fondamentaux tels que le perfectionnement des joueurs et des entraîneurs, la performance et l'analyse, le scouting, ainsi que l'exploitation et l'entretien des installations. En adoptant les mêmes philosophies d'entraînement et de perfectionnement des joueurs, le ZED FC devrait améliorer les performances et la psychologie de ses joueurs sur le terrain et en dehors. Les entraîneurs de l'Aston Villa FC partageront leurs connaissances et leur expertise sur l'aspect mental du jeu. Ainsi, les entraîneurs et joueurs du ZED FC bénéficieront d'une nouvelle perspective approfondie quant à la mentalité nécessaire pour continuer à progresser et à se perfectionner au plus haut niveau. En plus de ces philosophies, les entraîneurs du ZED FC profiteront de connaissances inestimables acquises directement auprès de l'équipe d'entraîneurs de l'Aston Villa, que ce soit grâce aux cours en ligne ou à ceux dispensés au Royaume-Uni ou en Égypte.

Ce partenariat s'inscrit dans la démarche du club de Premier League d'étendre et d'améliorer ses capacités de scouting. Tandis que le ZED FC recrute de nouveaux talents et que sa renommée augmente sur le marché, le club fait désormais office de bras armé pour l'Aston Villa dans le perfectionnement et la recherche de jeunes talents en Égypte et dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Il s'agit d'un nouveau jalon pour le centre de formation du ZED FC qui, grâce à l'éducation, à l'exposition et aux avancées technologiques, continue d'être la plus grande place de marché pour les jeunes joueurs talentueux du Moyen-Orient et d'Afrique.

Après l'investissement effectué par M. Nassef Sawiris, président et copropriétaire de l'Aston Villa, en faveur du Vitória Sport Clube, le partenariat est désormais un partenariat tripartite, sachant que le ZED FC et le Vitória Sport Clube sont tous deux réputés pour la qualité de leurs centres de formation sur leurs marchés respectifs. Cet échange de talents en herbe entre le Vitória SC et le ZED FC créera un marché encore plus grand et plus attractif pour les grands clubs européens, à commencer par l'Aston Villa.

Haitham Mohamed, PDG d'Ora Developers Egypt, s'est déclaré très enthousiaste à l'idée de ce partenariat : « Nous sommes ravis de travailler avec l'un des clubs les plus anciens du monde, non seulement pour apprendre ses tactiques historiques d'entraînement et de développement au ZED FC, mais aussi pour optimiser notre relation commerciale. Cet accord inédit permettra à nos talents locaux et à notre équipe d'entraîneurs de bénéficier d'une exposition maximale au monde du football européen, tout en leur offrant la possibilité de développer leurs compétences au plus haut niveau auprès d'une série d'experts dans le domaine de l'entraînement ».

Onsi Sawiris, président de ZED Sports Investment, a également exprimé son enthousiasme à l'égard de cet accord : « Le partenariat entre le ZED FC et un club historique de la stature de l'Aston Villa marquera un tournant et incitera d'autres clubs européens à étendre leurs centres de formation à l'Égypte. Non seulement ce partenariat apporte une valeur considérable à nos joueurs, mais il offre également aux membres de notre équipe d'entraîneurs la possibilité de développer leurs compétences en matière d'entraînement, ce qui se répercutera sur les générations à venir. »

Cet accord offre de nombreuses opportunités à toutes les parties impliquées, tant sur le terrain qu'en dehors, qu'il s'agisse des connaissances clés qui seront transmises par l'équipe d'entraîneurs de l'Aston Villa FC pour être appliquées dans la vie quotidienne des joueurs et des entraîneurs, ou des données sur les joueurs et des systèmes de stockage que l'Aston Villa FC fournira au programme de jeunes joueurs du ZED FC. Cela confirme que ce partenariat unique en son genre ouvre la voie à des opportunités qui s'étendent au-delà du terrain de football.

À propos d'Ora Developers Group :

Ora Developers Group a fait ses preuves dans la création d'environnements exceptionnels qui allient une réflexion extraordinaire à une conception sensible et durable sur plusieurs marchés comme Londres, Chypre, la Grenade, le Pakistan et l'Égypte. Les projets d'Ora Developers Group se présentent comme des destinations vivantes, avec un véritable esprit de communauté, qui offrent des opportunités à tous et un large éventail d'expériences de vie attrayantes.

Ora Developers Egypt a fait son entrée sur le marché égyptien en 2018 pour devenir la première entreprise du pays à introduire les logements en bordure de parc, avec comme seule ambition d'exploiter la beauté naturelle des paysages extraordinaires de l'Égypte et de gérer le processus de développement, de la conception à la réalisation. Outre ses divers projets de développement résidentiel : ZED El Sheikh Zayed, ZED East, Pyramids Hills, Solana, et SilverSands (sur la côte nord), Ora Developers Egypt réalise des investissements de premier plan dans l'immobilier commercial, les espaces de bureaux, les parcs, les clubs de sport et de loisirs, ainsi que dans l'hôtellerie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048374/Ora_Developers_Egypt_partnership.jpg

