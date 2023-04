Invitation aux médias - Point de presse concernant la modification de la règlementation sur l'eau





QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt du projet de Loi instituant le Fonds bleu et modifiant d'autres dispositions*, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à un point de presse où il fera une annonce concernant cet outil législatif qui permettrait au Québec de modifier la réglementation sur l'eau.

Pour l'occasion, le ministre sera accompagné de son adjointe parlementaire pour le volet protection de l'eau et biodiversité et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

Date : Le 6 avril 2023



Heure : 12 h



Lieu : Assemblée nationale du Québec



Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 6 avril 2022 à 10 h. Le lieu précis où se tiendra l'activité sera confirmé seulement aux journalistes accrédités.

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

