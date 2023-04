uLab® et Mari's List® s'associent pour maximiser les économies de leurs membres communs





MEMPHIS, Tennessee, le 6 avril 2023 /CNW/ -- uLab SystemsMC , le créateur du système d'aligneurs transparents uSmileMC s'est associé à Mari's List , club d'étude et groupe d'achat en orthodontie, afin d'offrir un programme exclusif destiné aux orthodontistes pour faire croître leur entreprise avec uLab et économiser sur les frais d'adhésion de Mari's List.

Les cabinets d'orthodontie ont la possibilité d'obtenir un crédit pour leurs frais d'adhésion en augmentant leur chiffre d'affaires d'aligneurs réguliers uSmile avec uLab*. Ce nouveau programme s'ajoute aux rabais que les membres de Mari's List reçoivent sur les produits uLab. « Nous nous sommes associés à uLab pour offrir ce programme exclusif parce que nous croyons tous que l'orthodontiste est l'expert en matière de déplacement des dents. Les offres d'uLab reflètent cette croyance en permettant un contrôle et une flexibilité pour les clients partagés. »

Bill Layman, qui utilise les produits de l'uLab et est membre de Mari's List, voit la synergie avec ce partenariat : « Nous profitons grandement des connaissances de l'industrie de Mari's List et de l'écosystème axé sur le patient de l'uLab. La coentreprise dont le partenariat fait la promotion est un excellent moyen pour vous de mettre en place des contrôles pour contrer les pressions inflationnistes auxquelles nous sommes tous confrontés. »

Mari's List sert la communauté orthodontique depuis plus de 10 ans et compte maintenant plus de 2 400 membres. La liste comprend les produits de la plus haute qualité à des prix négociés au préalable afin d'éliminer la nécessité pour chaque bureau de négocier des contrats avec chaque fournisseur. Les membres déclarent des économies de 15 000 $ à 100 000 $ par année en raison du pouvoir d'achat du groupe.

uLab a lancé la plateforme aligneurs transparents uSmile en 2020, fournissant des aligneurs fabriqués à Memphis, au Tennessee. La plateforme uLab permet aux orthodontistes d'exercer un contrôle ultime sur leurs traitements d'aligneurs en offrant des options hybrides et combo, des boîtiers de finition avec aligneurs et la personnalisation de la stadification, de la vitesse de traitement, des attaches et des lignes de réglage. Les aligneurs uSmile peuvent être livrés en trois jours ouvrables à compter de l'acceptation du cas et est la première entreprise à offrir des emballages d'aligneurs personnalisés avec le logo du cabinet de l'orthodontiste. Plus de 800 000 traitements au moyen d'aligneurs pour les patients ont été planifiés à ce jour.

*Contactez un représentant commercial local pour connaître les détails de ce programme.

À propos de Mari's List

Mari's List est un groupe d'achat en orthodontie et un forum de membres composé de 150 entreprises offrant leur meilleur prix dès le départ. La qualité et le service des fournisseurs sont vérifiés. Les membres bénéficient de rabais exclusifs qui leur permettent d'économiser temps et argent. Avec plus de 2 400 membres, Mari's List est le plus grand groupe d'achat exclusif en orthodontie aux États-Unis et a le pouvoir d'achat de négocier des ententes au-delà d'une seule pratique ou d'un modèle type d'un organisme de services dentaires (OSD). Pour en savoir plus : www.marislist.com

Contact : [email protected]

À propos d'uLab Systems

uLab Systems est dirigé par une équipe expérimentée d'innovateurs dans le domaine des soins de santé qui aident à transformer les options pour les cabinets d'orthodontie afin d'offrir les meilleurs résultats à leurs patients. La mission d'uLab est de faire progresser l'industrie de l'orthodontie avec des produits d'alignement et un logiciel de planification de traitement numérique qui permettent aux orthodontistes de reprendre le contrôle de leurs plans de traitement. uLab fabrique les aligneurs uSmile de manière durable à Memphis, au Tennessee, en recyclant plus de 80 % des matériaux d'origine. Les aligneurs transparents uSmile, le service de concierge uAssist et le logiciel uDesign sont disponibles pour tous les cabinets d'orthodontie aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, visitez le site www.ulabsystems.com.

Personne-ressource : David Thrower, directeur commercial, [email protected]

