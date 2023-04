L'Okanagan Indian Band (OKIB) célèbre l'achèvement de son projet d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau





OKANAGAN INDIAN BAND, VERNON, BC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le 5 avril, l'Okanagan Indian Band a organisé une célébration de l'eau pour marquer l'achèvement de son projet d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau. La fin du projet a permis à la communauté de lever un avis à long terme concernant la qualité de l'eau et de s'assurer que la communauté dispose d'une capacité de stockage d'eau suffisante pour assurer une protection suffisante contre les incendies.

Depuis le 10 mai 2019, les membres de la communauté de l'Okanagan Indian Band étaient touchés par un avis concernant la qualité de l'eau mis en place par la First Nations Health Authority of British Columbia, qui affectait l'un des systèmes d'approvisionnement en eau de la communauté de la bande en raison de niveaux élevés de manganèse. Suite à cet avis, les nourrissons nourris au biberon et les femmes enceintes ont dû utiliser de l'eau en bouteille. En plus des niveaux élevés de manganèse, la communauté n'avait pas accès à des réservoirs d'eau d'une capacité suffisante, ce qui limitait sa capacité d'assurer une protection suffisante contre les incendies.

Les améliorations apportées au système de Six Mile/Bradley Creek comprennent l'amélioration des puits d'approvisionnement en eau, l'agrandissement et la modernisation du système de traitement de l'eau, et la capacité du réservoir a été doublée. Le nouveau système a été raccordé au réseau Irish Creek/Head of the Lake, où deux nouveaux réservoirs plus grands et une station de contrôle ont été ajoutés. L'analyse de l'eau a montré que l'eau est maintenant potable.

En étroite collaboration avec les dirigeants de la communauté, le gouvernement du Canada a investi 11,7 millions de dollars pour soutenir ces améliorations de l'infrastructure de deux des systèmes d'approvisionnement en eau de la bande.

Citations

« Les améliorations apportées aux systèmes d'approvisionnement en eau ont soulagé de nombreux membres de la réserve. Nous avons toujours été préoccupés par la qualité de l'eau et par le fait de ne pas disposer suffisamment d'eau tant pour les usages domestiques que pour la lutte contre les incendies. Nous nous sentons mieux puisque grâce aux améliorations apportées aux systèmes d'approvisionnement en eau, nos citoyens ont de l'eau propre, nos avis concernant le manganèse ne sont plus nécessaires et nous avons suffisamment d'eau pour les situations d'urgence telles que les incendies. »

Byron Louis

Chef de l'Okanagan Indian Band

« L'achèvement de la modernisation du système d'approvisionnement en eau de l'Okanagan Indian Band signifie que les avis concernant la qualité de l'eau peuvent être levés et un meilleur accès aux réservoirs d'eau se traduira par une meilleure protection contre les incendies dans la communauté. Le gouvernement fédéral a oeuvré en partenariat avec l'Okanagan Indian Band en investissant 11,7 millions de dollars dans ce projet d'amélioration. L'eau, c'est la vie, et cette collaboration assure un accès sain et sécuritaire à l'eau pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'Okanagan Indian Band est la communauté la plus septentrionale de la Syilx Nation, située à l'extrémité du lac Okanagan, près de Vernon , en Colombie-Britannique.





, en Colombie-Britannique. L'Okanagan Indian Band compte environ 2?030 membres, dont la moitié réside dans la réserve.





La communauté se compose de sept réserves couvrant 11?282 hectares.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 16:06 et diffusé par :