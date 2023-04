Avis public - Santé Canada avise les consommateurs que des produits non autorisés servant à améliorer la performance sexuelle ont été saisis dans un commerce de Toronto, en Ontario, parce qu'ils pourraient présenter des risques graves pour la santé





TORONTO, le 5 avril 2023 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris sur les mesures à prendre, consultez l'alerte de sécurité en ligne. Consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé pour améliorer la performance sexuelle peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit Risque detecté Entreprise Mesure prise Black Panther Selon l'étiquette : contient de la yohimbé JC Foodlane 270, rue Wellington Ouest, Bureaux 7 et 8 Toronto (Ontario) M5V 3P5 Saisie et confiscation obtenues Rhino 7 Platinum 5000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi par le passé) a révélé la présence de yohimbé JC Foodlane 270, rue Wellington Ouest, Bureaux 7 et 8 Toronto (Ontario) M5V 3P5 Saisie et confiscation obtenues Ginseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi par le passé) a révélé la présence de sildénafil JC Foodlane 270, rue Wellington Ouest, Bureaux 7 et 8 Toronto (Ontario) M5V 3P5 Saisie et confiscation obtenues XXL Ant 3000 Selon l'étiquette : contient de la yohimbé JC Foodlane 270, rue Wellington Ouest, Bureaux 7 et 8 Toronto (Ontario) M5V 3P5 Saisie et confiscation obtenues Rush Hour 72 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi par le passé) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil JC Foodlane 270, rue Wellington Ouest, Bureaux 7 et 8 Toronto (Ontario) M5V 3P5 Saisie et confiscation obtenues Stiff Rock L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi par le passé) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil JC Foodlane 270, rue Wellington Ouest, Bureaux 7 et 8 Toronto (Ontario) M5V 3P5 Saisie et confiscation obtenues



Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

