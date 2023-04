2,5 M$ pour la protection d'un milieu humide d'intérêt à Laval





LAVAL, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 2,5 millions de dollars a été accordée à la Ville de Laval pour protéger le milieu naturel du ruisseau Barbe, dans le quartier Fabreville.

Donnant suite à l'un de ses engagements, le gouvernement soutient ainsi la Ville de Laval qui a fait l'acquisition, au coût de 6,5 millions de dollars, d'un lot de 50 547,2 m2 où vivent plusieurs espèces en situation précaire. Comme le secteur est très développé, il est primordial de préserver cet important îlot de fraîcheur, qui fait également partie des milieux humides ciblés par le Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville.

Citations :

« La protection de ce milieu humide était demandée et très attendue par les citoyennes et citoyens. Cet apport financier s'inscrit dans notre volonté de lutter contre les changements climatiques. Je remercie tous les partenaires pour leur mobilisation et leur contribution quant à la protection du ruisseau Barbe. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« À Laval, comme ailleurs au Québec, notre gouvernement appuie plusieurs projets favorisant la résilience des communautés face aux conséquences des changements climatiques. La protection du milieu humide du ruisseau Barbe est, justement, un bel exemple du maintien d'un îlot de fraîcheur dans un secteur fortement développé. Je suis persuadé que les initiatives se multiplieront grâce à la bonification récente du financement pour ce type de projet par notre gouvernement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Notre gouvernement est fier de soutenir les villes et les municipalités dans la réalisation de projets visant la protection de milieux naturels sur leur territoire, comme c'est le cas aujourd'hui. La Ville de Laval pourra préserver la biodiversité qui se trouve sur ce site et, ainsi, assurer une meilleure qualité de vie à sa population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La conservation des milieux naturels est l'une de nos priorités, comme Administration. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec qui partage notre volonté, comme en fait foi l'acquisition d'une partie du secteur aux abords du ruisseau Barbe, un milieu naturel d'exception. Ce milieu humide a une grande valeur écologique, et je suis heureux et fier de cet investissement majeur qui contribuera à le protéger et à le valoriser. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

