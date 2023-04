Alstom renouvelle sa confiance dans la solution Kinaxis pour soutenir la gestion de sa planification industrielle





Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), la référence sectorielle en matière d'agilité pour une prise de décision confiante dans un monde imprévisible, annonce qu'Alstom, le chef de file mondial de la mobilité intelligente et durable, a confirmé la sélection de la solution de Kinaxis pour accompagner la gestion de sa planification industrielle.

Des trains à grande vitesse, métros, monorails et tramways jusqu'aux systèmes clés en main, services, infrastructures, signalisation et mobilité numérique, Alstom offre à ses clients le portefeuille le plus large du secteur. La société est présente dans 70 pays et exploite plus de 50 sites de production de matériel roulant et de composants. Face à une demande croissante, la société a identifié ces dernières années la nécessité de se doter d'une puissante plateforme de planification pour s'engager auprès de ses clients et respecter les délais de livraison et identifier et gérer les risques susceptibles de révolutionner sa chaîne d'approvisionnement et sa production.

La complexité industrielle à laquelle Alstom fait face et l'augmentation de ses capacités de production ont nécessité la mise en place d'une planification transparente, agile et précise sur l'ensemble de ses sites de production de matériel roulant et de composants, dont neuf utilisent la solution Kinaxis RapidResponse® depuis 2014. Grâce au renouvellement de son accord avec Kinaxis, Alstom étendra progressivement son utilisation de RapidResponse à l'ensemble de ses sites de matériel roulant et de composants.

« Kinaxis est aujourd'hui considéré par le marché comme l'un des leaders de la planification de la chaîne d'approvisionnement. Semblables à celles rencontrées dans l'industrie aéronautique, nos contraintes de production nous ont naturellement amenés à nous tourner vers Kinaxis, qui dispose d'une expertise approfondie dans ce secteur », déclare Francis Henrard, directeur de la chaîne d'approvisionnement, Alstom. « Déjà maîtrisée par nos équipes, cette solution nous permettra d'accélérer notre plan de transformation en homogénéisant les process et notre méthodologie sur l'ensemble des sites afin de gagner en efficacité. »

La solution RapidResponse de Kinaxis permettra aux équipes d'Alstom de prendre les meilleures décisions dans un environnement constamment aiguillonné en créant des plans adaptés à la demande des clients et en simulant un large éventail de scénarios de planification, tout en tenant compte de ses contraintes commerciales et opérationnelles. Cela permet à la société d'arbitrer de la manière la plus efficace possible ses lancements, ses périodes de croissance et ses changements de production potentiels en fonction de ses engagements commerciaux et de ses objectifs d'entreprise.

La plateforme intégrera la planification industrielle au modèle de base ERP existant et élargira la visibilité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout aux fournisseurs internes et externes. Elle éliminera également la compartimentation, améliorera l'agilité commerciale et les performances de planification.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec un leader comme Alstom et de l'aider à gagner en agilité et en visibilité dans la planification de sa chaîne d'approvisionnement », déclare John Sicard, PDG de Kinaxis. « En cette période de disruptions, de nombreuses entreprises doivent être suffisamment agiles pour faire face à l'inattendu et être en mesure d'avoir une vision immédiate des risques et des opportunités d'affaires. C'est exactement ce que nos solutions apportent à Alstom. »

À propos de Kinaxis Inc.

La volatilité et l'incertitude du quotidien exigent une action rapide. Kinaxis® offre l'agilité qui permet de prendre des décisions rapides en toute confiance en ce qui concerne la planification commerciale intégrée et la chaîne d'approvisionnement numérique, afin que vous puissiez mieux planifier, mieux vivre et changer le monde. Des marques innovantes font confiance à Kinaxis, qui allie intelligence humaine, IA et planification simultanée pour aider les entreprises à planifier leur avenir, surveiller les risques et les opportunités et tenir le rythme du changement. Reposant sur une plateforme évolutive basée sur le cloud, Kinaxis propose des applications éprouvées par le secteur de sorte que chacun puisse être informé plus tôt, agir plus vite et éliminer le gaspillage. Pour en savoir plus sur Kinaxis, rendez-vous sur Kinaxis.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations relatives aux possibilités de croissance de Kinaxis ainsi qu'aux avantages potentiels et à la demande de produits et services Kinaxis. Ces énoncés sont soumis à certains risques, hypothèses et incertitudes, notamment notre vision du positionnement relatif des produits et services de Kinaxis vis-à-vis des offres concurrentes du secteur. Nous exhortons le lecteur à ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis sont susceptibles de différer sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Les facteurs de risque pouvant faire en sorte que les résultats, performances, évolutions et accomplissements réels de Kinaxis diffèrent sensiblement des résultats, performances, évolutions et accomplissements exprimés ou sous-entendus par ces énoncés sont énumérés dans les documents publics déposés par Kinaxis auprès des autorités de réglementation financière canadiennes. Kinaxis décline toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs qui résulterait de nouvelles informations, d'événements subséquents ou autres, sauf si la loi l'exigeait expressément.

Source : Kinaxis

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 12:45 et diffusé par :