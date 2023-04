Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Pâque juive





Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront le début de la Pâque juive ou Pessah

GATINEAU, QC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront le début de la Pâque juive, ou Pessah, une célébration de huit jours qui commémore l'Exode des israélites de l'Égypte ancienne.

Au cours de cette célébration, parents et amis se réuniront autour de la table du Seder, liront la Haggadah et savoureront des mets traditionnels. C'est l'occasion pour bien des membres de la communauté de réfléchir à l'histoire de l'Exode, qui en est une de résilience et d'espoir. Cette période nous rappelle qu'avec de la persévérance, nous pouvons surmonter les plus grands obstacles.

La Pâque juive nous offre également l'occasion de célébrer et de souligner le dynamisme de la communauté juive dans notre pays. Les Canadiennes et Canadiens d'origine juive ont apporté une grande contribution à notre société et au reste du monde.

En tant que ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'offre à tous ceux et celles qui célèbrent la Pâque juive, mes meilleurs voeux de joie, de paix et de santé!

Hag Pessah Sameah! ?? ??? ???!

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 10:47 et diffusé par :