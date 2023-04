Deux distinctions pour Guidewire : prix Xcelent de Celent et honneur ?Luminary? pour l'administration des polices dans la région EMEA





Guidewire (NYSE : GWRE) a annoncé que PolicyCenter a été qualifié vainqueur dans deux catégories de l'édition 2023 du rapport Policy Administration System Vendors: EMEA General Insurance de Celent consultable ici.

PolicyCenter de Guidewire a été reconnu pour sa qualité exceptionnelle parmi les 18 systèmes d'administration des polices des distributeurs ayant satisfait aux critères d'inclusion de Celent dans les catégories Breadth of Functionality (Éventail de fonctionnalités) et Customer Base and Support (Base clients et support à la clientèle). Par ailleurs, il a reçu le titre de ?Luminary' dans le Technical Capability Matrix de Celent pour les catégories Advanced Technology (Technologie avancée) et Breadth of Functionality (Éventail de fonctionnalités) parmi un total de 46 systèmes inclus dans le rapport.

Le prix XCelent Functionality pour la solution leader dans la catégorie Breadth of Functionality est basé sur plusieurs critères : Retours clients au sujet des caractéristiques et fonctions, Soutien global des composants et fonctionnalités et Support produit et produits en production.

Le prix XCelent Customer Base pour la meilleure solution dans la catégorie Customer Base and Support (Base clients et support à la clientèle) tient compte des éléments suivants : Nombre et taille des assureurs exploitant le système, Nouveaux clients d'assurances acquis au cours des deux dernières années, Nombre de pays où le système est mis en oeuvre, Retours clients au sujet des services de mise en oeuvre et post-mise en oeuvre, et Réseau de partenaires du fournisseur.

« Dès 2022, la configuration des produits dans PolicyCenter est effectuée exclusivement dans l'environnement Advanced Product Designer, pour les déploiements aussi bien sur site que sur le Cloud », a déclaré Karun Arathil, analyste principal pour la région EMEA chez Celent et co-auteur du rapport. « Advanced Product Designer requiert uniquement des compétences de type analyste commercial, aucun codage ni rédaction de scripts n'est nécessaire. »

« Le nombre d'assureurs effectuant un déploiement du produit dans un Cloud privé ou public augmente également », a ajouté M. Arathil. « Concernant l'intégration de déploiements de PolicyCenter sur le Cloud avec des services internes ou externes, Guidewire fournit un cadre d'intégration sur le Cloud. »

« Nous sommes honorés que Celent reconnaisse la force de nos solutions et le succès de nos clients », a déclaré Will McAllister, directeur général de Guidewire pour la région EMEA. « Je crois fermement que la technologie joue un rôle vital pour aider les assureurs à gérer la multitude de défis et d'opportunités dans un environnement en mutation rapide. Notre rôle chez Guidewire est d'améliorer constamment nos solutions afin de garantir la capacité de nos clients à innover et à se développer sur ce marché exigeant. »

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme ayant acquis la confiance des assureurs généralistes pour s'engager, innover et croître efficacement. Nous combinons le numérique, le coeur de métier, les analyses et l'apprentissage machine pour proposer notre plateforme sous forme de service infonuagique. Plus de 500 assureurs dans 38 pays, allant des nouvelles entreprises aux assureurs les plus importants et les plus complexes au monde, fonctionnent avec Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons sans cesse afin de leur permettre de réussir. Nous sommes fiers de notre bilan de mises en oeuvre sans précédent, avec plus de 1 000 projets réussis et le soutien du plus important écosystème de partenaires et d'équipes de R&D du secteur. Notre place de marché fournit des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

