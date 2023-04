Faites-vous entendre ? votez pour la meilleure innovation qui aidera des millions de Canadiens vivant avec une maladie chronique





TORONTO, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vote s'ouvre aujourd'hui pour permettre aux Canadiens de choisir leur innovation préférée parmi les sept finalistes sélectionnés pour participer à la deuxième édition des prix Idéateur de la Société de l'arthrite du CanadaMC, un concours de style présentation qui se tiendra le 20 avril 2023 au MaRS Discovery District de Toronto.



Chaque finaliste sera en lice pour l'une des quatre subventions de 50?000 $ pour l'aider à faire avancer son projet. Trois innovations gagnantes seront choisies par un comité de sélection composé d'experts, tandis que le prix Choix du public sera déterminé par un vote populaire. Les Canadiens sont invités à voter en ligne à arthrite.ca/choixdupublic. Le vote se termine le 19 avril. Tous les gagnants des prix Idéateur 2023 de la Société de l'arthrite du CanadaMC seront annoncés lors de l'évènement présenté en direct le 20 avril.

« Il est temps de penser différemment pour résoudre les problèmes liés à l'arthrite, une maladie débilitante qui touche un Canadien sur cinq et pour laquelle il n'existe pas de remède », affirme Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite du Canada. « Les prix Idéateur de la Société de l'arthrite du Canada récompensent les visions audacieuses qui ne reculent devant rien et ceux-ci aideront à amener ces innovations aux personnes qui en ont le plus besoin, aussi rapidement que possible. »

Les sept finalistes, par ordre alphabétique, sont les suivants :

Cadence Health Analytics

Windsor, Ontario

Inspiré par son expérience avec l'arthrite, Stefan Gertz et son équipe ont mis au point une application qui optimise le temps limité dont vous disposez avec votre rhumatologue. L'application recueille des informations sur votre santé avant votre rendez-vous, de sorte que vous et votre médecin ayez tout à portée de vos doigts.



eNable Analytics

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Alex Roberts, Sarah Diaz et Éric Scheme, Ph. D., ont créé eNable Analytics, une technologie de capteurs qui améliore les aides à la marche comme les cannes et les déambulateurs et qui les intègre à l'aide d'une application mobile pour permettre le suivi de la marche des personnes atteintes d'arthrite afin de prédire les chutes et de motiver les utilisateurs à réaliser leurs objectifs en matière d'activité physique.



FirstHx

Toronto, Ontario

Plateforme d'admission médicale basée en ligne, FirstHx est conçue pour réduire le temps nécessaire à l'obtention d'un diagnostic d'arthrite. En recueillant des antécédents médicaux précis avant que vous ne rencontriez votre clinicien, FirstHx pose les questions qui garantissent que les bons tests diagnostiques sont prescrits.



Heal Mary

Vancouver, Colombie-Britannique

Lancé par Cassandra Hui, Heal Mary tire parti de l'apprentissage machine afin de jumeler les patients atteints d'arthrite à l'essai clinique le plus approprié.



Imaging Reality

Vancouver, Colombie-Britannique

Imaging Reality est une expérience de l'imagerie médicale 3D et de la réalité virtuelle conçue pour approfondir la compréhension des patients par rapport à l'arthrite dans leurs articulations et améliorer les résultats des arthroplasties.



Joints on Point

Ottawa, Ontario

Mis au point par des physiothérapeutes, Joints on Point est une application mobile et une plateforme en ligne qui aidera les personnes vivant en région rurale ou éloignée à gérer leur arthrose grâce à une communauté virtuelle en ligne de physiothérapeutes, des programmes vidéos, des outils de soutien et des ressources.



Pillcheck

Toronto, Ontario

Pillcheck optimise les médicaments contre l'arthrite en fonction de votre ADN, avec l'aide d'un pharmacien expert en médicaments. La trousse d'essai Pillcheck, facile à utiliser et à faire chez soi, permet d'éviter les effets secondaires des médicaments pendant toute une vie.

Votez pour le prix Choix du public des Prix Idéateur de la Société de l'arthrite du Canada à arthrite.ca/choixdupublic.

Pour en apprendre davantage sur les Prix Idéateur 2023 de la Société de l'arthrite du Canada, consultez arthrite.ca/prixideateur.

À propos de l'arthrite

L'arthrite touche six millions de Canadiens et est l'une des principales causes d'invalidité. Cependant, la plupart des gens sous-estiment sa gravité. L'arthrite cause des douleurs insoutenables, restreint la mobilité et nuit à la qualité de vie. Elle touche des gens de tous âges, y compris les enfants, et plus de la moitié des personnes atteintes ont moins de 65 ans.

À propos de la Société de l'arthrite du Canada

La Société de l'arthrite du Canada est l'organisme canadien de bienfaisance national du domaine de la santé ayant ses donateurs et ses bénévoles pour moteur, et dont la mission consiste à combattre le feu de l'arthrite par la recherche, la défense de la cause, l'innovation, l'information et le soutien. Nous représentons les six millions de Canadiens qui vivent avec l'arthrite aujourd'hui, ainsi que les millions d'autres qui sont touchés par la maladie ou à risque de la développer. Si nous n'agissons pas maintenant, le nombre de Canadiens vivant avec l'arthrite atteindra neuf millions d'ici 2040. La Société de l'arthrite du Canada est agréée par le Programme de normes d'Imagine Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.arthrite.ca.

