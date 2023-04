JRTech Solutions et Trévi, la première entreprise canadienne de piscines et spas à se digitaliser avec les Étiquettes Électroniques Graphiques Pricer





MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Trévi, l'une des plus anciennes et grandes entreprises reconnues de l'industrie de la piscine et du spa avec un réseau de plusieurs succursales à travers l'Amérique du Nord et en Europe, a confié sa stratégie de digitalisation à JRTech Solutions, le plus grand fournisseur d'Étiquettes Électroniques de Gondole (EEG) en Amérique du Nord pour équiper leur tout nouveau magasin éco-responsable entièrement avec Power+tm, les étiquettes électroniques graphiques Pricer, les EEGs les plus vertes du marché.

Le dernier développement de Trévi comprend l'ouverture de son premier magasin de conception écologique à Mascouche qui vise à réduire l'impact environnemental de la marque tout en offrant à sa clientèle une expérience plus responsable. En incorporant les étiquettes de prix numériques Pricer de JRTech Solutions, Trévi a choisi l'étiquette la plus durable sur le marché avec une durée de vie des batteries quatre fois plus longue que les autres étiquettes sur le marché. La solution EEG Pricer de JRTech permettra à Trévi d'assurer une synchronisation sans friction entre ses différents canaux en automatisant les changements de prix et de promotions en temps réel, de réduire le gaspillage de papier et ainsi d'améliorer l'expérience d'achat en magasin pour les clients.

« Il était important pour nous de trouver une technologie qui soutienne notre plan de développement durable, tout en respectant la qualité de service et le niveau de réactivité qui font le succès de Trévi depuis plus de 50 ans auprès de notre clientèle. Ce n'était pas n'importe quelle étiquette numérique qui pouvait répondre à ces exigences. Les étiquettes numériques Pricer, Power+tm, de JRTech sont les seules qui ont pu répondre à nos attentes », a déclaré Francis Laliberte, Directeur général adjoint de Trévi. « Non seulement elles se sont distinguées par la puissance de leurs fonctionnalités avancées pour aider notre personnel à être plus productif dans ses stratégies opérationnelles, elles se sont également distinguées par la fiabilité de leur plateforme de communication où, contrairement à la communication par radiofréquence ou Bluetooth, l'infrarouge garantit à la fois un environnement sans interférence et une durée d'utilisation des étiquettes électroniques nettement plus longue. »

« Trévi et JRTech Solutions sont tous deux des pionniers dans leurs domaines respectifs avec un savoir-faire local depuis de nombreuses années. Nous nous sentons privilégiés de nous associer à Trévi pour la numérisation de leur tout nouveau magasin écologique. Grâce à cette collaboration, nous avons pu démontrer que la réputation de notre technologie EEG ne se limite pas à l'automatisation des opérations en magasin. Elle repose également sur sa capacité à fournir une solution de gestion respectueuse de l'environnement », a déclaré Diego Mazzone, Président de JRTech Solutions. « Depuis plus de 15 ans, plus de 1 000 détaillants ont déjà adopté notre technologie parce que nous sommes les seuls à offrir une solution clé en main avec une vitesse inégalée et une espérance de vie exceptionnelle de la batterie grâce à notre plateforme d'EEG Pricer à communication infrarouge, ce qui en fait l'option la plus écologique et la plus durable sur le marché. En travaillant avec une marque aussi innovante dans l'industrie de la piscine et du spa que Trévi, nous prouvons une fois de plus que JRTech Solutions est le fournisseur de confiance pour révolutionner numériquement tous les secteurs verticaux de la vente au détail en Amérique du Nord. »

À propos de Trévi

Fondée en 1972, Trévi est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, fabrication, vente et installation de piscines et spas. Bien enracinée au Québec depuis 50 ans, Trévi est aussi connue sous ses bannières Cornelius, Dynasty Spas, Lacus Innovations, Maître Piscinier, Taïga Zone, Trévi Fabrication et Val-Mar. L'entreprise exploite 11 magasins corporatifs au Québec et compte 12 détaillants. Trévi distribue également ses produits à travers un vaste réseau de magasins dans l'Ouest du Canada, sur la Côte Est américaine et en Europe. Pour en savoir plus, visitez le site www.trevi.com.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 1 000 installations de magasins avec plus de 14 millions d'étiquettes électroniques déployées depuis 2008. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

