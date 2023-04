INFODESK ACQUIERT WIDE NARROW, AVEC LE SOUTIEN DE CUADRILLA CAPITAL





Grâce à cette acquisition stratégique, InfoDesk devient une plate-forme SaaS de premier plan dans le domaine des données d'entreprise

SANTA BARBARA, Californie et HAWTHORNE, Californie, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- InfoDesk, une plateforme logicielle de gestion des données d'entreprise de premier plan, soutenue par Cuadrilla Capital, LLC (« Cuadrilla »), une société d'investissement en logiciels d'entreprise de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Wide Narrow Holding, Inc. (« Wide Narrow »), une plateforme SaaS de veille concurrentielle et commerciale. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.

La plateforme SaaS de l'entreprise fusionnée passe au peigne fin les données de tierces parties et de premières parties pour découvrir des informations précieuses, offre un espace de travail collaboratif pour une analyse approfondie (soutenue par l'IA), tire parti d'une interface utilisateur de pointe pour produire rapidement des éléments livrables, et s'intègre aux plateformes tierces que les partenaires utilisent tous les jours. Résultat : les principaux partenaires bénéficient d'un accès instantané à des informations pertinentes qui leur permettent de prendre des décisions éclairées dans l'ensemble de son portefeuille de clients du Global 2000.

« Notre mission chez InfoDesk est de fournir aux organisations la technologie nécessaire à la transformation des flux de travail et de fournir des informations pertinentes aux bons partenaires pour leur permettre de prendre des décisions plus intelligentes et en toute confiance », a déclaré Tim Whitehorn, PDG d'InfoDesk, qui a travaillé auparavant avec l'équipe de Cuadrilla. « Avec la prolifération des informations et des outils de niche, les entreprises ont du mal à produire efficacement des informations unifiées et ciblées. L'ajout de l'interface utilisateur de pointe et de l'ensemble d'outils de gestion de flux de renseignements de Wide Narrow à la plateforme de gestion des informations d'entreprise d'InfoDesk offre une plus grande valeur à nos clients et contribue à l'avancement de notre mission. »

« La fusion de Wide Narrow et d'InfoDesk crée un centre de renseignements inégalé pour les entreprises, car elle associe les outils de pointe d'InfoDesk aux flux d'analyse et à la gamme d'outils de production de rapports de Wide Narrow », ont déclaré Anders Bretz et Daniel Petersson, cofondateurs de Wide Narrow. « Les synergies sont indéniables et nous sommes ravis de poursuivre le voyage avec nos nouveaux collègues. »

« InfoDesk est à la tête de la révolution des connaissances - cette évolution rapide qui se produit au sein des entreprises vers des connaissances unifiées et un accès transparent à l'aide à la décision là où les partenaires en ont le plus besoin », a déclaré Michael Richards, cofondateur et directeur de Cuadrilla, et Eric Hinkle, responsable des opérations de Cuadrilla et président d'InfoDesk. « Notre investissement, qui fusionne un solide leader sur le marché de la gestion des informations avec une société en pleine croissance sur le marché des logiciels de gestion des renseignements, traduit notre engagement à fournir des solutions véritablement complètes qui aident les clients à accroître leur compétitivité, à réduire les risques et à prendre en toute confiance des décisions stratégiques basées sur des données. »

« Les synergies entre InfoDesk et Wide Narrow sont vraiment spéciales. Pour la première fois dans l'histoire de notre secteur, les entreprises disposeront d'un centre de connaissances unifié, alimenté par les meilleures sources de données libres et de premier ordre au monde, d'outils d'analyse approfondie et d'un moteur de distribution moderne permettant d'accéder à des informations hyperpertinentes. Les clients auront accès à tous ces avantages dans une plateforme SaaS tout-en-un basée sur le cloud, sans faire de compromis », ont déclaré Jonah Sulak et Vikram Abraham, cofondateurs et associés directeurs de Cuadrilla. « Nous sommes impatients de soutenir l'équipe d'InfoDesk dans la mise au point de produits qui définiront l'industrie et favoriseront sa croissance à l'échelle mondiale. »

Massumi + Consoli LLP a été le conseiller juridique de Cuadrilla. Varnum LLP a agi à titre de conseiller juridique de Wide Narrow.

À propos de Cuadrilla Capital

Cuadrilla Capital, LLC est une des principales sociétés d'investissement en logiciels d'entreprise fondée en 2021. Cuadrilla s'associe à des sociétés SaaS exceptionnelles qui présentent une forte adéquation produit-marché et une valeur stratégique élevée afin d'accélérer leur croissance et d'assurer leur succès à long terme. La société a son siège à Santa Barbara, en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cuadrillacapital.com .

À propos d'InfoDesk

InfoDesk est une plateforme SaaS de gestion des données d'entreprise de premier plan, qui fournit des services aux 100 premières entreprises dans les domaines des sciences de la vie, de l'administration publique, des services professionnels et des services d'investissement à l'échelle mondiale. La technologie propriétaire « Smarter Data » d'InfoDesk recueille, normalise, enrichit et synthétise les contenus en temps réel, à partir de sources externes et internes, afin de fournir des informations critiques qui aident les clients à accroître leur compétitivité, à atténuer les risques et à prendre des décisions stratégiques fiables basées sur des données. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.infodesk.com .

À propos de Wide Narrow

Wide Narrow est le QG du renseignement pour les équipes de veille concurrentielle et commerciale, qui permet de prendre des décisions éclairées dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'agit d'une plateforme SaaS basée sur le cloud qui aide les professionnels de la veille à obtenir des informations pertinentes, à recueillir des informations approfondies et à informer les partenaires via des éléments livrables tels que des tableaux de bord, des bulletins d'information, des rapports et des intégrations dans des plateformes de communication tierces ( notamment Teams, Slack, Salesforce, SharePoint et bien d'autres). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.widenarrow.com .

