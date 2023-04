Mars fera l'acquisition de Heska, fournisseur mondial de solutions avancées de diagnostic vétérinaire et de solutions spécialisées





La fusion de ces entreprises et équipes hautement complémentaires élargira l'accès aux diagnostics et à la technologie, accélérera la R&D et l'innovation, et permettra de mieux servir les vétérinaires et les animaux de compagnie.

MCLEAN, Virginie et LOVELAND, Colorado, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated (« Mars ») et Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) (« Heska ») ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif en vertu duquel Mars fera l'acquisition de Heska, un fournisseur mondial de produits avancés de diagnostic vétérinaire et produits spécialisés, au prix de 120,00 $ par action. Le prix de la transaction représente une prime de près de 38 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions de Haska sur 60 jours civils, et une prime d'environ 23 % par rapport au cours de clôture de l'action de Heska au 31 mars 2023. L'accord a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. À la clôture de la transaction, Heska fusionnera avec Mars Petcare, une entreprise mondiale qui sert les animaux de compagnie et leurs propriétaires grâce à des produits et services liés aux soins et au diagnostic vétérinaires, à la nutrition, à l'innovation et à la technologie. Grâce à cette acquisition, la division de science et de diagnostic de Mars Petcare pourra non seulement élargir ses offres de diagnostic, mais aussi promouvoir à grande échelle le diagnostic vétérinaire au point de service auprès de la communauté mondiale de la santé des animaux de compagnie.

Nefertiti Greene, présidente de la division de science et de diagnostic de Mars Petcare, a déclaré : « Nous sommes impatients d'accueillir Heska au sein de notre division de science et de diagnostic, car nos deux équipes ont une conviction commune que l'innovation en matière de diagnostic est essentielle pour fournir des soins vétérinaires transformateurs. » Mme Greene a ajouté : « Cette transaction permettra de réunir des entreprises hautement complémentaires, et leur forte concordance stratégique et culturelle fera avancer notre objectif A BETTER WORLD FOR PETStm (créer un monde meilleur pour les animaux de compagnie). Cette offre diagnostique complète élargira notre gamme de produits, de services et de technologies de diagnostic, tout en accélérant nos efforts de R&D visant à découvrir de nouvelles solutions. »

Kevin Wilson, président et PDG de Heska, a affirmé : « L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la qualité de la famille Heska qui, malgré sa petite taille, est devenue une organisation de premier rang grâce à son personnel, ainsi qu'à la créativité, la rigueur, l'expertise et la création de valeur de celui-ci. Nous sommes ravis de nous joindre à Mars Petcare et de participer à sa quête A BETTER WORLD FOR PETStm (créer un monde meilleur pour les animaux de compagnie). Grâce à la fusion des entreprises, nous fournirons les innovations de Heska plus rapidement à un plus grand nombre de vétérinaires, de sorte qu'ils puissent aider plus de familles d'animaux à vivre une vie meilleure, plus saine et plus longue. Cela fait plus d'une décennie que nous poursuivons cette mission, et l'accord d'aujourd'hui représente un grand pas en avant vers sa réalisation. »

La division de science et de diagnostic comporte l'entreprise mondiale de diagnostic vétérinaire Antech Diagnostics (« Antech »). Depuis plus de 35 ans, Antech fournit aux vétérinaires des technologies et des solutions innovantes, soutenues par une rigueur scientifique et des connaissances fondées sur les données. Le portefeuille d'activités d'Antech regroupe des laboratoires de référence, des solutions d'imagerie et de formation vétérinaires, des services de télémédecine, ainsi que des services certifiés de soutien spécialisé offerts par l'intermédiaire d'Antech Imaging Services (AIS).

Fondée en 1988, Heska vend, fabrique, commercialise et soutient des solutions de diagnostic et des solutions spécialisées destinées aux vétérinaires. Depuis sa création, Heska est engagée à améliorer la vie de ses clients vétérinaires, de leurs animaux-patients et des propriétaires d'animaux de compagnie du monde entier grâce à sa plateforme de diagnostic et d'informatique au point de service. En focalisant ses investissements sur la technologie, la recherche et le développement, et l'établissement de partenariats stratégiques avec des chefs de file mondiaux en matière de diagnostic et de traitements, Heska cherche à offrir les avantages des innovations révolutionnaires aux fournisseurs de soins vétérinaires en Amérique du Nord et à l'étranger, y compris en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, en Suisse, en Australie et en Malaisie.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Heska et les approbations réglementaires, et devrait être clôturée au second semestre de 2023.

Conseillers

Lazard a agi à titre de conseiller financier de Mars, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi à titre de conseiller juridique de Mars.

BofA Securities, Inc. et Piper Sandler & Co. ont agi à titre de conseillers financiers de Heska, tandis que Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi à titre de conseiller juridique de Heska.

À propos de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated est animé par la conviction que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous menons nos affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise mondiale et familiale, Mars se transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et services de confiserie, d'alimentation et de soins pour animaux de compagnie de qualité, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec des ventes annuelles de 45 milliards de dollars en ventes annuelles, nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, notamment Ben's Originaltm, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à notre réseau mondial d'hôpitaux pour animaux et de services de diagnostic, notamment AniCura, BANFIELDtm, BLUEPEARLtm, Linnaeus et VCAtm, en utilisant une technologie de pointe pour développer des programmes révolutionnaires en matière de dépistage de la santé génétique et de tests ADN.

Pour plus d'informations sur Mars, rendez-vous sur mars.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

À propos de Mars Petcare

Faisant partie de l'entreprise Mars, Incorporated, entreprise familiale fondée il y a plus de 100 ans qui fabrique divers produits et offre des services destinés aux personnes ayant des animaux de compagnie qu'ils adorent, nos 100 000 collaborateurs répartis dans plus de 130 pays visent un seul objectif : A BETTER WORLD FOR PETSTM (un monde meilleur pour les animaux de compagnie). Forts de 85 ans d'expérience, nous avons un portefeuille de près de 50 marques, qui répondent aux besoins des animaux de compagnie du monde entier en matière de santé et de nutrition - y compris les marques PEDIGREE ®, WHISKAS ®, ROYALCANIN ®, SHEBA ®, CESAR ®, GREENIES tm,? IAMS tm et EUKANUBA tm ainsi que le WALTHAM Petcare Science Institute qui fait progresser la recherche depuis plus de 60 ans dans les domaines de la nutrition et de la santé des animaux de compagnie. Mars Petcare est aussi un chef de file en matière de services liés à la santé des animaux et au diagnostic, grâce à un réseau international de plus de 2 500 hôpitaux vétérinaires et d'établissements offrant des services diagnostiques, dont AniCura , Antech , BANFIELD , BLUEPEARL , Linnaeus , Mount Pleasant , VCA , VES et VSH . Nous sommes également actifs dans l'innovation et la technologie pour les animaux de compagnie, avec le test génétique WISDOM PANELtm et les tests ADN pour les chiens, le traceur GPS pour chiens WHISTLEtm ainsi que l'accélérateur LEAP VENTURE STUDIO et le programme COMPANION FUNDtm qui favorisent l'innovation et la transformation dans le secteur des soins pour animaux de compagnie. En tant qu' entreprise familiale guidée par nos principes , nous construisons une main-d'oeuvre dynamique et inclusive qui reflète les nombreux animaux de compagnie et communautés que nous servons.

À propos de Heska Corporation

Heska Corporation (NASDAQ: HSKA) vend, fabrique, commercialise et soutient des produits et solutions de diagnostic et des produits spécialisés destinés aux vétérinaires praticiens. Le portefeuille de Heska comprend des instruments et des consommables de laboratoire de diagnostic au point de service, y compris des produits de diagnostic rapide et des services de cytologie numérique ; des services de données locaux et dans le cloud ; des logiciels de gestion de l'information de cabinet (« PIMS ») et des logiciels et services de soutien connexes ; des tests de laboratoire de référence ; des tests d'allergie et d'immunothérapie ; ainsi que des produits et vaccins de prévention des vers du coeur. Le principal objectif de Heska est d'aider les vétérinaires d'animaux de compagnie à prodiguer des soins à leurs patients. L'activité de Heska est composée de deux secteurs opérationnels isolables : le segment Amérique du Nord, qui englobe les États-Unis, le Canada et le Mexique, ainsi que le segment International, qui regroupe les régions géographiques en dehors de l'Amérique du Nord, principalement l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, la Suisse, l'Australie et la Malaisie. Dans les deux segments, Heska met un accent stratégique sur les produits de laboratoire de diagnostic au point de service. De plus, le segment Amérique du Nord mène des activités de fabrication en sous-traitance de vaccins et de produits pharmaceutiques et exploite un petit laboratoire vétérinaire, tandis que le segment International exploite une entreprise de PIMS et des laboratoires vétérinaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.heska.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des déclarations prospectives en vertu des dispositions de la sphère de sécurité de la section 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Parmi ces énoncés figurent des déclarations traitant de l'acquisition proposée de Heska Corporation (la « Société ») ; des approbations des actionnaires et des organismes de réglementation ; du calendrier prévu d'achèvement de la transaction proposée, ainsi que tout autre déclaration concernant éléments qui ne sont pas des faits historiques, notamment les attentes, croyances, plans, objectifs, conditions financières et hypothèses futurs de la Société, et les événements et performances futurs. Cette information peut impliquer des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'incapacité d'obtenir le nombre de voix requis parmi les actionnaires de la Société relativement à la transaction proposée ; le calendrier la clôture de la transaction proposée et le risque que la transaction proposée ne soit pas du tout réalisée , la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord de fusion ; le risque que les conditions de clôture de la transaction proposée ne soient pas remplies ou levées ; le risque qu'une approbation gouvernementale ou réglementaire qui pourrait être requise pour la transaction proposée ne soit pas obtenue ou soit assujettie à des conditions qui inattendues ; les litiges ou d'autres coûts imprévus qui pourraient découler de la transaction proposée ; les changements législatifs, réglementaires et économiques ; et le détournement du temps de la direction par les questions liées à la transaction. La Société ne peut donner aucune assurance que les conditions de la transaction proposée seront satisfaites ou que la transaction sera clôturée dans le délai prévu.

Tous les énoncés qui ne sont pas des déclarations de faits historiques doivent être considérés comme des déclarations prospectives faites de bonne foi par la Société, le cas échéant, et sont destinés à bénéficier d'exonération de responsabilité en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans le présent communiqué, et dans tout autre document, les termes comme « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre », « prévoir », « but », « avoir l'intention », « objectif », « planifier », « projet », « chercher », « stratégie », « viser », « fera » et d'autres expressions semblables visent à désigner les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de la direction au moment où ces énoncés ont été préparés et sont donc intrinsèquement incertaines. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner une différence matérielle entre les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, sont décrits plus en détail sous la rubrique « Item 1A. Risk Factors » (Point 1A. Facteurs de risques) du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), ainsi que dans tout autre dépôt de la Société auprès de la SEC. La Société avertit les lecteurs que ces risques et facteurs ne sont pas exclusifs. La direction recommande aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, et de ne pas établir de projections de résultats futurs fondées sur ces déclarations ou sur les niveaux de bénéfices actuels ou antérieurs. Les déclarations prospectives ne s'appliquent qu'à la date du présent communiqué et, sauf si la loi applicable l'exige, la Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de compléter les déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les nouvelles informations, les événements futurs, des changements dans ses attentes ou d'autres circonstances ayant lieu après la date à laquelle les déclarations prospectives ont été faites.

Informations supplémentaires sur la fusion proposée et où les trouver

Dans le cadre de la fusion envisagée par la transaction proposée (la « Fusion »), la Société s'attend à déposer auprès de la SEC une circulaire de procuration, ainsi que d'autres documents pertinents. Après avoir déposé sa circulaire de procuration définitive auprès de la SEC, la Société enverra par courrier la déclaration de procuration définitive et un formulaire de procuration à chaque actionnaire autorisé à voter à l'assemblée extraordinaire relative à la transaction proposée. Ce communiqué n'est pas destiné à remplacer, et ne remplace pas, la circulaire de procuration ou tout autre document que la Société s'attend à déposer auprès de la SEC dans le cadre de la Fusion. IL EST VIVEMENT DEMANDÉ AUX INVESTISSEURS DE LIRE SOIGNEUSEMENT ET INTÉGRALEMENT LA CIRCULAIRE DE PROCURATION ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SOCIÉTÉ ET LA FUSION. Les investisseurs pourront obtenir des exemplaires gratuits de la circulaire de procuration (lorsqu'elle sera disponible) et d'autres documents qui seront déposés par la Société auprès de la SEC à http://www.sec.gov, le site Web de la SEC, ou sur le site Web de la Société (https://ir.heska.com). En outre, la circulaire de procuration et d'autres documents déposés par la Société auprès de la SEC (lorsqu'ils seront disponibles) peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Société en adressant une demande aux Relations avec les investisseurs, à l'adresse https://ir.heska.com.

Participants à la sollicitation

Le présent communiqué ne constitue ni une sollicitation de procuration, ni une offre d'achat ni une sollicitation de vente de titres. La Société, ses administrateurs et certains de ses hauts dirigeants et employés peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procuration auprès des actionnaires de la Société dans le cadre de la transaction proposée. Des informations sur les administrateurs et dirigeants de la Société sont présentées dans sa circulaire de procuration définitive destinée à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2023 de la Société, laquelle a été déposée auprès de la SEC le 21 mars 2023. Dans la mesure où les avoirs en titres de la Société détenus par les administrateurs et hauts dirigeants de la Société ont changé depuis les montants indiqués dans la circulaire de procuration destinée à son assemblée annuelle des actionnaires de 2023, ces changements ont été ou seront reflétés sur les relevés de changement de propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC, à www.sec.gov, et sur le site Web de la Société, sur la page de relations avec les investisseurs : https://ir.heska.com. Des informations supplémentaires concernant les intérêts des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la Fusion seront incluses dans la circulaire de procuration que la Société s'attend à déposer en lien avec la Fusion, ainsi que dans tout autre matériel pertinent que la Société pourrait déposer auprès de la SEC.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2045962/Mars_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832042/3967777/heska_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 5 avril 2023 à 01:48 et diffusé par :