CONCORDANCE HEALTHCARE SOLUTIONS SÉLECTIONNE LES AMR DE LOCUS ROBOTICS POUR RÉPONDRE AUX VOLUMES ÉLEVÉS DE COMMANDES DU SECTEUR DE LA SANTÉ





L'automatisation robotique offre une solution robuste et évolutive pour les volumes élevés de commande des centres de logistiques de soins de santé

WILMINGTON, Massachusetts, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Concordance Healthcare Solutions LLC, l'un des plus grands distributeurs indépendants de soins de santé aux États-Unis, et Locus Robotics, le leader des robots mobiles autonomes (AMR) destinés aux entrepôts logistiques, annoncent que Concordance a choisi Locus en tant que technologie d'AMR principale pour permettre le traitement d'importants volumes de commandes pour l'industrie de la santé.

« Notre partenariat avec Locus Robotics nous aidera à accroître l'efficacité de nos entrepôts, à contrôler les coûts et à améliorer la productivité de nos employés, a déclaré Keith Price, DSI de Concordance. La flexibilité, l'évolutivité transparente et le retour sur investissement rapide de Locus amélioreront notre capacité à nous adapter pour répondre aux besoins croissants de nos clients et des établissements de soins qu'ils soutiennent. »

La solution de Locus est intégrée au réseau de distribution d'entrepôts de Concordance, offrant ainsi une solution évolutive et flexible pour optimiser la productivité dans le processus d'exécution des commandes afin d'augmenter considérablement le débit et de réduire les délais de traitement des commandes. Les LocusBots réduisent de façon significative les temps de marche improductifs, éliminent la manipulation de chariots lourds dans les entrepôts, diminuent les exigences physiques des employés tout en améliorant l'ergonomie et la qualité générale du lieu de travail.

« L'approche multi-bot innovante de Locus, sa flexibilité dynamique, son évolutivité et son retour sur investissement rapide aideront Concordance à dépasser systématiquement les attentes de ses clients, a déclaré Rick Faulk, PDG de Locus Robotics. Nos LocusBots sont conçus pour améliorer tous les aspects de la préparation des commandes, du tri et des retours dans les entrepôts tout en répondant parfaitement à la demande croissante de matériel médical et d'autres besoins de santé. »

Après un déploiement initial dans l'entrepôt de Tiffin en Ohio, Concordance est en train de déployer la solution Locus sur 10 sites supplémentaires aux États-Unis.

À propos de Locus Robotics?

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Ayant figuré deux années de suite dans le classement de l'Inc. 500, en plus de remporter plus de 17 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs.

Locus Robotics, qui dessert plus de 100 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 250 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez le site www.locusrobotics.com.

À propos de Concordance Healthcare Solutions

Concordance Healthcare Solutions, un distributeur de soins de santé indépendant, dont le siège social est situé à Tiffin, en Ohio, s'appuie sur plus de 175 ans d'expérience de l'industrie combinée grâce à la fusion de trois des principaux distributeurs de soins de santé du pays. Concordance couvre le marché américain avec dix-neuf centres de distribution autorisés dans quarante-huit États. Concordance offre des services dynamiques et fiables à l'ensemble du continuum de soins, y compris les soins de courte durée, la santé communautaire, la santé publique, les soins à domicile, les soins palliatifs, les laboratoires, les soins de longue durée, les soins primaires et les centres de chirurgie. Concordance dispose d'experts dédiés à la préparation aux situations d'urgence, à la logistique 3PL et à la logistique inverse, en plus d'offrir une assistance complète pour les besoins d'équipement, de rénovation et de projet de construction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.concordancehealthcare.com.

