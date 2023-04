AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada, l'Assemblée des Premières Nations et les avocats des recours collectifs Moushoom et Trout organisent un point presse sur l'accord de règlement final révisé visant à indemniser les enfants et les familles des Premières Nations.





OTTAWA, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - Veuillez prendre note que Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, Cindy Woodhouse, chef régional du Manitoba de l'Assemblée des Premières Nations, et les avocats pour les recours collectifs Moushoom et Trout, tiendront un point de presse sur l'accord de règlement final révisé visant à indemniser les enfants et les familles des Premières nations.

Chacun d'entre eux fera de brefs commentaires, qui seront suivis de questions de la part des médias.

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Date : le 5 avril 2023

Heure : 8 h 45 (HE)

Lieu :

Pièce 200, édifice Sir John A. Macdonald

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

