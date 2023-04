Onera annonce un partenariat stratégique avec MedBridge Healthcare en vue de proposer la première solution de polysomnographie domestique et sans fil aux États-Unis





Onera Health, un leader de la transformation de la médecine du sommeil et de la surveillance à distance, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique exclusif avec MedBridge Healthcare, un des principaux fournisseurs de services en matière de gestion du sommeil, tels que les examens du sommeil, les tests diagnostiques en centre, en hôpital et à domicile, ou encore la coordination des thérapies.

Ce nouveau partenariat a pour objectif d'élargir l'accès à la solution médicale "PSG-en tant que service" d'Onera, et d'améliorer davantage l'expérience des patients tout en allégeant la charge opérationnelle qui pèse actuellement sur de nombreuses cliniques du sommeil aux États-Unis.

"Onera Health et MedBridge Healthcare partagent les mêmes valeurs, et ce partenariat était donc un choix facile pour chacun d'entre nous. Notre objectif est identique : améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de pathologies liées au sommeil par le biais de tests complets", explique Ruben de Francisco, fondateur et directeur général d'Onera. "Je suis convaincu de la parfaite complémentarité de notre solution de polysomnographie de type 2, axée sur le patient, avec leurs services de livraison à domicile, qui connaissent déjà un grand succès."

MedBridge dispose d'un réseau de programmes de troubles du sommeil à travers les États-Unis, avec plus de 70 000 examens du sommeil par an.

John Mathias, directeur du développement de MedBridge, a déclaré : "En tant que prestataire majeur de services de gestion du sommeil aux États-Unis, nous nous réjouissons du potentiel de la technologie développée par Onera et de ce qu'elle peut apporter à notre solution de bout en bout. Nous sommes ravis de compléter notre service grâce à ce partenariat avec des systèmes de polysomnographie à domicile, que le patient peut utiliser en toute autonomie en quelques minutes seulement. Cette solution permettra de réduire considérablement les coûts et d'améliorer l'accès aux tests, au diagnostic, à la coordination thérapeutique ainsi qu'à la gestion des soins à long terme pour les patients souffrant de troubles du sommeil."

Onera et MedBridge comptent proposer ce service innovant de polysomnographie à domicile aux premiers clients au cours du premier semestre de cette année.

À propos d'Onera Health

Onera Health est un leader de la transformation du diagnostic et du suivi médical. Les produits et technologies révolutionnaires de la Société sont en mesure d'aider des millions de personnes souffrant de problèmes de santé et de maladies chroniques relevant de divers domaines médicaux, notamment les troubles du sommeil et les maladies neurologiques, cardiaques et respiratoires. Onera Health améliore ainsi la santé et la qualité de vie des patients du monde entier. Les solutions innovantes de la Société fournissent aux médecins des données physiologiques et médicales exhaustives dans une variété d'environnements cliniques et non cliniques afin d'optimiser les soins donnés aux patients et de réduire les coûts de santé. Onera Health possède des bureaux aux Pays-Bas et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.onerahealth.com

À propos de MedBridge Healthcare

MedBridge Healthcare est un prestataire de premier plan dans le domaine des services de gestion du sommeil et des tests d'apnée du sommeil à domicile. MedBridge propose un ensemble de services entièrement intégrés pour le dépistage, le diagnostic, le traitement et l'adhésion des patients à la thérapie. MedBridge collabore avec les prestataires de soins de santé les plus innovants du pays en vue d'améliorer l'accès, les coûts et les soins pour les patients hospitalisés, les patients ambulatoires, les employeurs et les populations bénéficiant de soins épisodiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.medbridgehealthcare.com

