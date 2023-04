ZAPI GROUP organise sa deuxième conférence virtuelle sur l'avenir de l'électrification les 9 et 10 mai 2023





ZAPI GROUP, le leader mondial des produits destinés à l'électrification des véhicules, a annoncé le grand retour de la conférence virtuelle dédiée à l'avenir de l'électrification et intitulée « Future of Electrification » les 9 et 10 mai 2023.

L'événement de deux jours comprendra des sessions de formation articulées autour d'études de cas relatives à l'électrification, aux recherches émergentes, aux nouvelles technologies, à la gestion de la transformation et au retour sur investissement du développement durable, et ce, afin d'aider les organisations dans la course mondiale vers un avenir durable. La conférence vise à promouvoir les mises en relation, les collaborations et les avancées dans le cadre de l'effort d'électrification à l'échelle mondiale grâce à des débats, des études de cas d'entreprises et des présentations techniques.

« Nous sommes ravis de rassembler des experts en électrification du monde entier, afin qu'ils partagent leurs connaissances et leurs expériences. Cette conférence met en exergue le rôle crucial de l'électrification pour atteindre les objectifs de développement durable de nombreuses entreprises, puisque c'est la problématique dont tout le monde se préoccupe en priorité pour l'instant », a déclaré Claes Avasjo, directeur général du marketing et des ventes à l'international de ZAPI GROUP.

Orateur principal et professeur de finance à la London Business School, Alex Edmans partagera ses idées et ses perspectives sur ce que l'électrification représente pour les entreprises. Le professeur Edmans s'est notamment exprimé lors du Forum économique mondial de Davos, a témoigné au parlement britannique, a présenté la conférence TED intitulée « What to Trust in a Post-Truth World » (à quoi se fier dans un monde post-vérité) et les conférences TEDx « The Pie-Growing Mindset » (la mentalité « pie-growing ») et « The Social Responsibility of Business » (la responsabilité sociale des entreprises). Ces présentations ont totalisé 2,5 millions de vues.

Parmi les orateurs de l'édition 2023 de la conférence « Future of Electrification » figurent Austin Caskey de chez Sunbelt Rentals, l'un des plus grands fournisseurs de solutions de location de matériel industriel et de construction en Amérique du Nord, et Steve Sokolsky de chez CALSTART, un consortium sans but lucratif regroupant des sociétés privées, des agences gouvernementales et des établissements universitaires qui s'engagent pour développer des solutions de carburant alternatives propres et efficaces pour le secteur du transport. M. Caskey abordera les difficultés spécifiques liées aux produits à propulsion électrique et recharge externe, et proposera des moyens pour y remédier grâce à la standardisation et aux composantes communes. M. Sokolsky présentera quant à lui les mesures incitatives fédérales et des États fédérés ayant une influence positive sur divers secteurs et contribuant à la commercialisation de nouveaux équipements hors route zéro émission aux États-Unis.

Les participants inscrits peuvent dès à présent accéder à l'agenda de la conférence. Même si la participation est gratuite, l'inscription est obligatoire. Pour vous inscrire et consulter le programme de l'événement, veuillez vous rendre sur futureofelectrification.org.

À propos de ZAPI GROUP

ZAPI GROUP prépare la transition vers un avenir tout électrique grâce à son expertise en intégration de systèmes et à un portefeuille de produits hautement intégrés comprenant des contrôleurs de mouvement, des moteurs électriques, des chargeurs de batterie à haute fréquence et un logiciel de navigation autonome destinés aux véhicules hybrides et 100 % électriques. Leader mondial de l'électrification fort d'une vaste expérience dans le domaine des systèmes, d'innovations de pointe et d'une ténacité inébranlable pour assurer la réussite des clients, ZAPI GROUP compte désormais plus de 1 500 employés dans le monde entier et réalise un chiffre d'affaires annuel total de plus de 600 millions USD. Rendez-vous sur www.zapigroup.com pour de plus amples informations.

