UMANO MEDICAL ACQUIERT L'ENTREPRISE IBIOM





Un pas stratégique dans une vision d'avenir

L'ISLET, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - Umano Medical se dote d'un atout important pour poursuivre sa croissance en acquérant l'entreprise IBIOM, un fournisseur d'équipements médicaux de Sherbrooke.

Fondée en 1978, IBIOM propose une offre de d'équipement médical complémentaire à celle d'Umano Medical. Cette entente permet donc à l'entreprise l'Islettoise de diversifier son expertise et d'accéder à une nouvelle place d'affaires, cette fois en Estrie.

Par-dessus tout, la fusion permettra d'accroître le rayonnement de l'expertise québécoise dans le secteur médical aux quatre coins du globe.

Un avenir en développement

Pour Umano Medical, qui jouit d'une croissance importante ces dernières années, l'acquisition d'IBIOM représente un pas stratégique vers la poursuite de son développement. L'expertise spécialisée de l'équipe sherbrookoise vient se greffer à celle d'Umano Medical et permettra à cette dernière de répondre à des besoins encore plus variés.

De plus, Umano Medical a l'intention de faire croître ce nouveau pied-à-terre à Sherbrooke qui s'ajoute à ses établissements de L'Islet et de Lévis, au Québec, ainsi que de Saint-Louis, au Missouri (États-Unis). Cet emplacement stratégique permet à Umano Medical d'accroître son territoire de recrutement. L'Université de Sherbrooke, d'où proviennent déjà plusieurs membres de l'équipe, se trouve d'ailleurs à quelques pas de la nouvelle acquisition.

Umano Medical entend bénéficier du savoir-faire de l'équipe d'IBIOM ainsi que du recrutement de nouveaux talents pour accélérer le développement de nouveaux produits.

Synergie de deux expertises québécoises

L'entente entre Umano Medical et IBIOM a été rendue possible grâce à la similarité évidente de leurs deux visions.

« Pour IBIOM, comme pour nous, l'innovation, l'intégrité et la proximité avec les gens sont des valeurs fondamentales. Nos deux entreprises avançaient parallèlement dans le même marché, avec une approche similaire. Nous sommes très fiers de nous allier avec cette équipe exceptionnellement humaine et talentueuse » explique Ghislain Demers, coprésident Ventes, Marketing et R&D ainsi que cofondateur d'Umano Medical.

Cette acquisition apparaît également comme un tremplin à l'international pour l'équipe d'IBIOM, qui évoluait dans le marché canadien. En effet, en plus de sa terre natale, Umano Medical est active aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

À propos d'Umano Medical

Umano Medical conçoit, fabrique et commercialise des lits d'hôpitaux et des surfaces d'appui à la fine pointe de la technologie. S'illustrant aux quatre coins du globe, l'entreprise place l'humain au centre de son développement et crée des produits qui répondent aux besoins réels des professionnels de la santé. Avec aujourd'hui plus de 450 employés, Umano Medical poursuit sa croissance soutenue avec la ferme intention de révolutionner le secteur de la santé.

