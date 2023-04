Une chaîne d'approvisionnement plus connectée pour le secteur aérospatial québécois





Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale 2023

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Aéro Montréal présente aujourd'hui la 7e édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale sur la thématique « Une chaîne d'approvisionnement connectée : un rêve possible ? ».

En rassemblant les acteurs de l'écosystème aérospatial du Canada, des États-Unis et de l'Europe, ce sommet sera l'occasion de faire le point sur les technologies émergentes et leur contribution dans la réduction des émissions de gaz à effets de serre visés par le secteur.

Co-construire l'industrie aérospatiale du futur

Près de 400 personnes se rassembleront aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal. Les panélistes concentreront leurs échanges sur l'avenir d'une chaîne d'approvisionnement plus connectée, plus intelligente et plus durable.

Créé en collaboration avec BCI Aerospace, cet événement précédera Aeromart Montréal qui se tiendra du 5 au 6 avril 2023.

« L'industrie aérospatiale se classe au premier rang des exportations manufacturières québécoises. Plusieurs de nos entreprises figurent d'ailleurs parmi les meilleures au monde. En tant que grappe, nous devons permettre à nos membres de tirer profit des technologies émergentes et du virage durable entamé. Par un effort collectif, nous permettrons au Québec de conserver sa position enviable sur la scène internationale.?» explique Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Renforcer les collaborations internationales

Plusieurs délégations internationales en provenance de près de 15 pays différents seront représentées lors de cette 7e édition qui se clôturera par un événement de maillage international.

« L'expertise québécoise en aérospatiale nous a permis de nous positionner de façon stratégique à l'international, de sorte que nous sommes reconnus comme l'un des plus importants pôles mondiaux. La réputation de notre secteur aérospatial s'est consolidée grâce à un écosystème complet d'acteurs qui ont su collaborer et contribuer au rayonnement du Québec. Je suis très fière que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie travaille quotidiennement à renforcer cette image à l'international et à encourager les partenaires et les gouvernements étrangers à envisager les produits aérospatiaux québécois. » déclare Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Ce rassemblement de l'écosystème sera aussi une belle occasion de souligner les ententes internationales historiques de la grappe. Le mercredi 5 avril, dans le cadre d'Aeromart, Aéro Montréal célébrera le 10e anniversaire d'une entente de collaboration avec Vermont Aerospace & Aviation Association, une division de la Chambre de commerce du Vermont.

« À travers ces 10 ans de collaboration, nous avons créé un véritable corridor d'échanges avec le Vermont qui s'étend maintenant à tout le nord-est des États-Unis. Nous avons noué des relations privilégiées qui nous permettront de devenir des pionniers dans des sujets aussi stratégiques que celui de la mobilité aérienne avancée, d'un côté comme de l'autre de nos frontières » souligne Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Cette 7e édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale est soutenue par Investissement Québec, grand partenaire de l'événement, par le Fonds de solidarité FTQ et Norton Rose Fulbright. Cet événement est également soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 08:29 et diffusé par :