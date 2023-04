Scorpion Therapeutics et Pierre Fabre annoncent la signature d'un contrat de collaboration et de licence pour le co-développement et la commercialisation de STX-721 et STX-241 pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules présentant une mutation de l'EGFR





Scorpion reçoit 65 millions de dollars en paiement initial et pour la réalisation d'étapes à court terme, et pourra recevoir jusqu'à 553 millions de dollars en paiements d'étapes potentielles, ainsi que des redevances sur les ventes nettes des produits

Scorpion conservera les droits de STX- 721 et STX-241 aux États-Unis, au Canada et au Japon ; Pierre Fabre détiendra les droits dans l'ensemble des autres territoires au niveau mondial

Cette collaboration permettra d'accélérer le développement de STX- 721 et STX-241 sur les marchés internationaux majeurs et apportera un soutien aux missions de Scorpion et de Pierre Fabre , qui visent à proposer des thérapies transformatrices aux patients du monde entier

BOSTON, Massachusetts et CASTRES, France, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Scorpion Therapeutics Inc. (« Scorpion »), une société pionnière dans le domaine de l'oncologie qui redéfinit les frontières de la médecine de précision grâce à sa stratégie « Precision Oncology 2.0 », et Pierre Fabre, groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique français présent dans 120 pays, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat de collaboration et de licence exclusif pour le co-développement de STX-721 et STX-241, deux candidats de la franchise de Scorpion portant sur des inhibiteurs de nouvelle génération hautement sélectifs du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) muté pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Découverts par Scorpion, STX-721 et STX-241 sont susceptibles d'être les meilleurs inhibiteurs de leur catégorie pour les mutations de l'EGFR et pourront constituer une option extrêmement intéressante pour répondre à un besoin médical naissant et non satisfait dans le CPNPC. En vertu de cet accord, Scorpion dirigera le développement clinique de STX-721, tandis que Pierre Fabre dirigera celui de STX-241. Scorpion conservera les droits de commercialisation de STX-721 et STX-241 aux États-Unis, au Canada et au Japon. Pierre Fabre sera responsable des activités de commercialisation dans l'ensemble des autres territoires, principalement en Europe et en Chine.

« Notre mission consiste à développer la prochaine génération de thérapies transformatrices et d'en faire bénéficier les patients du monde entier », a déclaré Axel Hoos, docteur en médecine et PDG de Scorpion. « Pierre Fabre est le partenaire idéal pour accélérer cette vision : c'est une société pharmaceutique internationale qui jouit d'une solide présence clinique et commerciale en Europe et en Asie, et qui a mené des partenariats fructueux avec des entreprises de biotechnologie pour développer des anticancéreux innovants et permettre aux patients d'y avoir accès. Ce partenariat devrait contribuer à élargir la portée de nos programmes ciblant l'EGFR, et nous permettre d'aider les patients qui ont un besoin urgent de ces traitements, y compris sur des marchés tels que la Chine, où près de 50 % de tous les cas de CPNPC sont susceptibles de présenter une mutation de l'EGFR à l'horizon 20301.

« Nous sommes ravis d'entamer cette collaboration avec Scorpion pour le co-développement de STX-721 et STX-241, que nous sommes impatients d'ajouter à notre portefeuille en oncologie. Pierre Fabre développe et commercialise des traitements anticancéreux depuis près de 40 ans. Nous avons récemment concentré nos efforts de R&D sur les thérapies ciblées, et ce partenariat avec Scorpion incarne cette démarche stratégique », a déclaré Éric Ducournau, Directeur général de Pierre Fabre.

Le CPNPC est le sous-type de cancer du poumon le plus répandu et plusieurs mutations de l'EGFR constituent les causes les plus fréquentes du CPNPC, survenant dans environ 14 à 38 % des tumeurs, selon la zone géographique2, 3, 4. La franchise de Scorpion portant sur des inhibiteurs de nouvelle génération hautement sélectifs de l'EGFR muté est conçue pour traiter plusieurs de ces mutations activatrices. STX-721 cible les mutations de l'insertion de l'exon 20 de l'EGFR et STX-241 cible les mutations de la délétion de l'exon 19 avec la mutation concomitante C797S, un mécanisme de résistance connu aux inhibiteurs de l'EGFR de troisième génération.

Dans le CPNPC dû à des mutations de l'insertion de l'exon 20 de l'EGFR, des toxicités associées à l'inhibition de l'EGFR de type sauvage dans les tissus sains, tels que la peau et le tractus gastro-intestinal, surviennent fréquemment pendant le traitement. Ces toxicités peuvent nécessiter la réduction ou l'interruption des doses, ce qui peut réduire l'efficacité globale du traitement. STX-721 et STX-241 ont été conçus en vue de maximiser la sélectivité pour la forme mutée de l'enzyme et pour éviter l'inhibition de l'EGFR de type sauvage dans les tissus sains, afin de réduire la survenue de ces toxicités.

Jusqu'à 12,5 % des patients atteints d'un CPNPC dû à des mutations de l'exon 19 ou 21 et qui sont traités par des inhibiteurs covalents de l'EGFR en traitement de première intention développent des mutations de résistance secondaires C797S5. Il n'existe actuellement aucune option thérapeutique approuvée destinée au nombre significatif de patients qui développent un CPNPC présentant une « double mutation » de l'EGFR, ce qui crée un important besoin médical non satisfait et croissant.

Ensemble, les inhibiteurs nouvelle génération de l'EGFR de Scorpion seraient en mesure de traiter plus de 90 % des mutations activatrices dans le CPNPC avec mutation de l'EGFR, ce qui pourrait améliorer les résultats cliniques de milliers de patients à travers le monde.

« Selon leurs données précliniques, nous avons conclu que STX-721 et STX-241 sont susceptibles de présenter un profil de meilleurs produits de leur catégorie. En outre, ce partenariat permettra d'accroître considérablement nos efforts dans le domaine de l'oncologie de précision, nous permettant ainsi de mieux soutenir les soins et le traitement de milliers de personnes à travers le monde », a ajouté Francesco Hofmann, directeur de la Recherche et du Développement de Pierre Fabre Medical Care.

Sous réserve des conditions du contrat, Scorpion recevra un montant combiné de 65 millions de dollars en paiement initial et pour la réalisation d'étapes attendues à court terme, et pourra recevoir jusqu'à 553 millions de dollars en paiements d'étapes potentielles. En outre, Pierre Fabre versera à Scorpion un pourcentage de redevances progressives pour chaque produit sous licence, dans une fourchette moyenne de un à deux chiffres, sur les ventes nettes annuelles de chaque produit sous licence dans les territoires, à l'exception des États-Unis, du Canada et du Japon. Scorpion versera à Pierre Fabre un pourcentage de redevances progressives pour chaque produit sous licence, dans une fourchette basse de un à deux chiffres sur les ventes nettes annuelles de chaque produit sous licence aux États-Unis. Les deux sociétés partageront les coûts de développement globaux conformément à un accord de partage des coûts prédéfini.

À propos de STX-721

STX-721 est une petite molécule de nouvelle génération, administrée par voie orale, présentant potentiellement la meilleure sélectivité de sa catégorie pour cibler les mutations de l'insertion de l'exon 20 de l'EGFR. Selon les estimations de Scorpion, les tumeurs du CPNPC qui expriment l'EGFR avec des mutations de l'insertion de l'exon 20 présentent une incidence d'environ 3 400 patients par an aux États-Unis. STX-721 progresse actuellement vers le stade des études précliniques et Scorpion prévoit de soumettre une demande de nouveau médicament de recherche (NMR) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis en milieu d'année 2023.

À propos de STX-241

STX-241 est une petite molécule de quatrième génération, administrée par voie orale et pénétrant dans le système nerveux central (SNC), qui présente potentiellement la meilleure sélectivité de sa catégorie pour cibler les mutations de résistance C797S. Selon les estimations de Scorpion, jusqu'à 3 000 patients par an aux États-Unis, ou jusqu'à 12,5 % des patients atteints d'un CPNPC présentant une mutation L858R ou une mutation de la délétion de l'exon 19 développent des mutations de résistance C797S après un traitement de première intention par osimertinib. STX-241 progresse actuellement vers le stade des études précliniques et Scorpion prévoit de soumettre une demande de NMR auprès de la FDA aux États-Unis au premier semestre 2024.

À propos de Scorpion Therapeutics

Scorpion est une société pionnière dans le domaine de l'oncologie, qui redéfinit les frontières de la médecine de précision afin de proposer des traitements optimisés et transformateurs à de plus vastes populations de patients atteints d'un cancer, une stratégie que Scorpion a baptisée « Precision Oncology 2.0 ». Scorpion a construit une plateforme entièrement intégrée qui inclut les technologies les plus avancées dans les domaines de la biologie du cancer, de la chimie médicale et des sciences des données, en vue de créer de façon rapide et continue des composés de petites molécules hautement sélectifs contre un éventail de cibles sans précédent. Scorpion a pour objectif de tirer parti de sa plateforme pour faire progresser un vaste pipeline de composés optimisés, détenus en propriété exclusive, dans trois catégories cibles : les meilleures molécules de leur catégorie ciblant des cibles oncogènes validées ; les molécules de première catégorie pour des cibles auparavant non médicamentables ; et les molécules de première catégorie pour de nouvelles cibles cancéreuses. Pour plus d'informations: www.scorpiontx.com.

A propos de Pierre Fabre?

Pierre Fabre est un groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique français, fort de 4 décennies d'expérience dans le domaine de l'innovation, du développement, de la fabrication et de la commercialisation en oncologie. En 2022, la compagnie a investi près de 80% de ses dépenses de R&D en oncologie et a récemment concentré ses efforts de R&D sur les thérapies ciblés. Son portefeuille de produits commercialisés en oncologie inclut le traitement du cancer colorectal, du sein et du poumon, du mélanome, de l'hématologie et de la condition précancéreuse comme la kératose actinique.

En 2022, Pierre Fabre a enregistré un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros, dont 69% réalisés à l'international dans quelque 120 pays. Implanté depuis sa création en 1962 en région Occitanie, fabriquant plus de 90% de ses produits en France, le groupe emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde. La compagnie est détenue à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d'utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d'actionnariat salarié.??

En 2022, la démarche RSE du Groupe est évaluée par l'organisme indépendant AFNOR Certification au niveau?« Exemplaire » du label Engagé RSE (norme ISO 26 000 du développement durable).???

Pour plus d'informations: www.pierre-fabre.com, @PierreFabre.?

