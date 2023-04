Un événement virtuel organisé par Clarity AI révèle que 52% des consommateurs pensent que les informations sur la durabilité de leurs achats sont indispensables





Clarity AI, la plus grande plateforme technologique axée sur le développement durable, a organisé le 28 mars 2023 un événement virtuel qui a réuni plus de 900 participants représentant les principales marques grand public et plateformes de commerce électronique du monde entier. Dans le cadre de l'événement, des dirigeants de Klarna, Clarity AI, Greenbiz et Lyst ont discuté de divers sujets liés à la durabilité des produits de consommation.

L'événement a réuni plusieurs des marques et entreprises les plus importantes au monde, notamment Danone, Citi, Bridgestone, Procter & Gamble, Amazon, eBay, Target, Wayfair, Kimberly-Clark, Panasonic, Estée Lauder et AT&T.

Une enquête a été menée auprès des participants pour en savoir plus sur les attitudes des consommateurs à l'égard de la durabilité. Plus de la moitié des répondants à l'enquête (52%) estiment que leurs clients considèrent les informations sur la durabilité comme un élément indispensable lors des prises de décision d'achat. De plus, 44% des personnes interrogées ont déclaré que ces informations seraient une exigence d'ici 2025, ce pourcentage passant à 87% à l'horizon 2030.

Quant à savoir quelles sont les mesures de durabilité les plus importantes pour leurs clients, les réponses font ressortir trois catégories de produits : les aliments et boissons, la mode et l'électronique (65% des réponses). Parmi celles-ci, la mesure la plus critique concerne les émissions de carbone, 60% des personnes interrogées déclarant que leurs clients souhaitent disposer de ces informations. La génération de déchets est également une préoccupation majeure, 27% des répondants la considérant comme une priorité.

« Nous sommes heureux d'avoir organisé un événement aussi instructif et stimulant. Les informations tirées de l'enquête montrent que la durabilité devient une question de plus en plus importante pour les consommateurs. En outre, la puissance analytique nécessaire pour générer des informations sur la durabilité des marques et des produits est si énorme que la seule solution viable pour résoudre ce problème est une technologie de pointe comme l'apprentissage automatique, a déclaré Chris Ciompi, directeur du marketing chez Clarity AI. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de ce secteur et d'aider les entreprises à tirer parti de ces technologies pour mieux comprendre et mieux répondre aux attentes changeantes des consommateurs. »

Une retransmission en différé de l'événement est disponible ici.

