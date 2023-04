Le chargeur solaire de Yard Force remporte le prix Red Dot 2023 pour sa conception exceptionnelle et est maintenant disponible sur Amazon.de





Yard Force, l'un des principaux fabricants d'équipements électriques d'extérieur, vient d'annoncer que son chargeur solaire avait remporté le prestigieux prix Red Dot 2023 dans la catégorie Conception de produit.

Le concours de design Red Dot est l'un des plus importants et réputés au monde, recevant chaque année plusieurs milliers de candidatures des quatre coins du monde. Le prix Red Dot récompense les produits qui présentent un design et un degré d'innovation exceptionnels et qui sont considérés comme les meilleurs dans leur catégorie.

Le chargeur solaire de Yard Force est une batterie portable rechargeable qui exploite la puissance du soleil pour recharger les appareils en mode nomade. Doté de panneaux solaires haute capacité qui convertissent la lumière du soleil en énergie, le chargeur alimente aussi fiablement que durablement les smartphones, tablettes et autres équipements rechargeables par port USB.

« Nous sommes emballés de recevoir le prix Red Dot 2023 pour la conception de notre produit » a affirmé Roland Menken, DG de MEROTEC GmbH. « Ce prix témoigne du dur labeur et du dévouement de notre équipe de design, qui a oeuvré sans relâche pour créer un produit qui soit non seulement fonctionnel, mais également esthétique et soucieux de l'environnement ».

Le chargeur solaire de Yard Force est fabriqué en matériaux de grande qualité conçus pour durer et résister aux rigueurs d'un usage en extérieur. Léger et portatif, il se présente comme le compagnon idéal pour les séjours en camping, excursions de randonnée et autres activités de plein air.

Les utilisateurs bénéficient grâce au chargeur solaire d'une source d'énergie disponible à portée de main qui ne requiert ni prise électrique ni câble d'alimentation. Le chargeur est compatible avec un large éventail d'équipements rechargeables par USB et intègre, pour plus de confort, un témoin LED de niveau de batterie.

« Nous sommes fiers que notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence en matière de design soient distingués par le prix Red Dot » a déclaré R. Menken. « Nous avons hâte de poursuivre le développement de produits qui répondent aux besoins de nos clients en encourageant la durabilité et la responsabilité environnementale ».

Le chargeur solaire de Yard Force est vendu chez certains distributeurs et en ligne sur Amazon. Pour de plus amples renseignements sur le produit et sur ses caractéristiques, rendez-vous à l'adresse https://www.amazon.de/dp/B0B5Z8C3D5/.

À propos de Yard Force :

Yard Force est l'un des principaux fabricants d'équipements électriques d'extérieur tels que tondeuses à gazon, nettoyeurs haute pression et outils de jardinage portatifs. L'entreprise s'attache à fournir des produits fiables, de grande qualité, qui facilitent et rendent plus plaisantes les besognes d'extérieur. Pour plus d'informations sur Yard Force et ses produits, visitez www.yardforce.eu.

