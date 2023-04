Le premier ministre du Canada Justin Trudeau rencontre les travailleurs du Complexe Lithium Amérique du Nord





LA CORNE, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium québécois Sayona a eu le privilège d'accueillir le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN). Le premier ministre a profité de son passage pour rencontrer les travailleurs et discuter de l'importance de l'industrie minière dans l'économie canadienne et de son rôle critique dans la transition énergétique.

Sayona a récemment démarré les opérations du Complexe LAN, situé en Abitibi-Témiscamingue, qui a le potentiel de contribuer, par la transformation de son concentré, à devenir le leader nord-américain dans la filière de la batterie. LAN est une source de lithium fiable qui propulsera le Québec et l'ensemble du Canada comme fournisseurs sérieux de ressources naturelles responsables et ainsi rivaliser avec la Chine et la Russie.

Sayona est ainsi fière de collaborer avec un gouvernement qui se positionne comme chef de file mondial de l'énergie propre, notamment dans l'électrification des transports et la production de véhicules électriques. Pour Sayona, il est rassurant de voir que le gouvernement sécurise ses ressources naturelles et priorise localement la seconde transformation. Cette marque de confiance envers notre industrie est un tremplin vers le développement de nos futurs projets et permet de penser que le Canada a une vision stratégique à long terme notamment vers la 3e transformation.

« La présence du premier ministre Trudeau au Complexe Lithium Amérique du Nord nous témoigne la confiance que porte le gouvernement du Canada au potentiel du lithium d'ici. C'est avec fierté que nous nous efforçons de développer cette industrie, essentielle pour le Canada, selon les plus hauts standards et les technologies les plus avancées. En travaillant tous ensemble, nous nous positionnons comme le leader nord-américain de l'industrie du lithium, faisant ainsi du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue la plaque tournante de la transition énergétique », s'est exprimé M. Guy Belleau, chef de la direction de Sayona.

Sayona travaille de concert avec les parties prenantes pour promouvoir la responsabilité sociale et environnementale dans toutes ses opérations. Le passage du premier ministre a été l'occasion de mettre de l'avant les pratiques durables de l'entreprise et de réitérer son engagement en faveur de la transition énergétique et d'une économie plus verte.

Sayona est ravie d'avoir accueilli le premier ministre Trudeau au Complexe Lithium Amérique du Nord et s'engage à poursuivre sa collaboration avec les communautés d'accueil pour promouvoir une industrie minière durable et responsable.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au début de l'année 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

SOURCE SAYONA

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 16:51 et diffusé par :