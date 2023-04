Suspension de la négociation par l'OCRCVM - IGM

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, organisera un événement à Whitehorse, au Yukon, pour faire le point sur le budget 2023 et les investissements fédéraux en cours dans la...





BMO a célébré aujourd'hui l'ouverture...





Le conseil d'administration de La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,3125 $ par action privilégiée de catégorie E, série C, rachetable et à dividende non...





L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : IGM Financial Inc. Symbole TSX : IGM Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h 06 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...





L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Nurcapital Corporation Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : NCL.H Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h 10 L'OCRCVM peut prendre...