Le CCRRA publie son énoncé de position sur les changements climatiques, les catastrophes naturelles et la sensibilisation des consommateurs





TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) a publié un énoncé de position recommandant aux assureurs d'aider les propriétaires de résidence canadiens à mieux protéger leurs biens contre les risques découlant des catastrophes naturelles et des changements climatiques.

L'énoncé met l'accent sur les mesures que les assureurs peuvent prendre pour s'assurer que les consommateurs obtiennent et comprennent l'information, les conseils et les incitatifs leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant leur protection d'assurance. D'autres initiatives pancanadiennes ont 'été lancées afin d'aider les Canadiens à mieux s'adapter aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques et à s'en prémunir.

Le CCRRA entend collaborer avec les intervenants du secteur et d'autres parties prenantes à l'élaboration d'un moyen de transposer les recommandations contenues dans l'énoncé de position en actions concrètes. Il est d'avis que les autorités de réglementation et les participants au secteur de l'assurance peuvent en faire davantage pour atteindre l'objectif commun de protection du public contre les changements climatiques.

« Il s'agit d'une étape importante d'un projet pluriannuel de collaboration entre le CCRRA, les intervenants du secteur et d'autres parties prenantes », a déclaré Robert Bradley, président du CCRRA.

« Bien que l'énoncé de position aborde les principaux défis de la sensibilisation des consommateurs, il est surtout question de réaliser une réelle avancée permettant de fournir aux propriétaires résidentiels l'information dont ils ont besoin pour mieux protéger leurs biens. »

L'énoncé de position s'inscrit dans le cadre d'une discussion en cours entre le CCRRA et ses parties prenantes.

Le CCRRA estime que le meilleur moyen de mettre en oeuvre les recommandations qui y sont formulées passe par la collaboration entre les assureurs et les intermédiaires. Pour se faire, il s'est allié aux Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA), lesquels offrent un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens chargés d'encadrer les intermédiaires en assurance.

« Les membres des OCRA sont déterminés à aider les consommateurs à obtenir des renseignements et des conseils adéquats leur permettant de prendre des décisions éclairées selon l'exposition de leurs biens aux catastrophes naturelles. Les intermédiaires jouent un rôle clé auprès des consommateurs dans la distribution de produits d'assurance. Conscients de la différence entre les rôles et les responsabilités des assureurs et ceux des intermédiaires, les OCRA souhaitent instaurer une approche collaborative en vue de faire avancer les recommandations formulées dans l'énoncé », a déclaré Éric Jacob, président des OCRA.

À propos du CCRRA

Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation courantes.

